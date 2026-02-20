◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、24年グランプリ（GP）ファイナル女王のアンバー・グレン（26）が“復活”の演技を披露した。

登場時に会場からは大きな歓声。冒頭に3回転アクセルに成功するとさらに大きな歓声が沸き起こった。その後、フリップ―トーループの連続3回転など、コンビネーションジャンプも成功するなど本領を発揮。最後の3回転ループは着氷時に手をついたが、大きなミスなく終え、元女王の貫録を見せた。

演技終了後には力強くガッツポーズ。ようやく笑顔を見せた。147.52点のスコアを確認すると、キスアンドクライで再びガッツポーズ。合計214.91点は今季ベストになった。

ショートプログラム（SP）では、冒頭で3回転アクセルに成功するなど最高の滑り出しを見せたが、その後、後半に予定した3回転ループが2回転となり、SPの必須要素を満たせずに0点となる痛恨のミスがあった。

演技終了後には氷上に座り込んでぼう然。キス・アンド・クライでは人目も気にせず悔し涙を流した。得点は67.39点で13位。 その後取材エリアでは厳しい表情のまま取材に応じずに素通りしていた。

グレンは全米選手権3連覇中で、金メダル候補の1人として注目を集めていた。