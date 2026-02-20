風間俊介、「ピクサーの世界展」スペシャルサポーターに就任！ 海外開催時から注目→満を持して抜てき
芸能界屈指のディズニーファンで、ディズニーとピクサーを心から愛する俳優・風間俊介が、ピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を圧倒的なスケールとクオリティーで再現した没入型体験イベント「ピクサーの世界展」のスペシャルサポーターに就任した。
【写真】「ピクサーの世界展」の様子 『トイ・ストーリー』や『インサイド・ヘッド』の世界に圧倒的スケールで没入できる（7枚）
■「すごい展示がやってくるんだよ！」
今回風間がスペシャルサポーターを務める「ピクサーの世界展」は、スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界7ヵ国9都市を巡回し、これまでに累計350万人以上を動員中の展覧会。
『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、24体以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットでゲストを出迎える。
風間は過去に自身のSNSで「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）について「誰か、日本に来る予定があるか、知っている人はいますか？」と投稿するほどかねてから本展に注目しており、今回、満を持してスペシャルサポーターに就任した。
風間は「スペシャルサポーター就任のお話をいただきうれしかったのはもちろん、それ以前に、『ピクサーの世界展』が日本に来るということに喜んでしまいました」と喜びのコメントを発表。
加えて「皆さんと一緒に“この展示が本当にすごかった”と、たくさんの人に広めることだと思ってます。多くの方が、この『ピクサーの世界展』を見逃さないように、みんなで“本当にすごいよ”って教えていけたらいいなって思ってます」と意気込みも語っている。
展覧会「ピクサーの世界展」は、3月20日（金・祝）から5月31日（日）までの期間限定で、東京・豊洲にあるCREVIA BASE TOKYOで開催。前売り券は、2月20日（金）の10時00分からTBSチケット、チケットぴあで発売。
以下、風間俊介のコメント全文。
■風間俊介コメント
この「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）がブラジルでやっていたときから、いつか日本に来ないかなと思っていました。今回、スペシャルサポーター就任のお話をいただきうれしかったのはもちろん、それ以前に、「ピクサーの世界展」が日本に来るということに喜んでしまいました。その上でスペシャルサポーターをやらせていただけるということで、たくさんの人に本当にすごい展示がやってくるんだよ！ というのをいっぱい伝えたいです。
ピクサー作品は、ピクサーだから表現できる立体感というのが魅力だと思います。そんなピクサー作品の世界が、360度、自分が目を向けていないときも、後ろにも広がっているという…この作品に包まれる体験が特に楽しみです。来場される方々が写真を撮ったときに、また魅力が倍増すると思います。その作品の世界に入っていって、実際に目の前にあって、写真が撮れる。ただの記念写真ではなくて、その世界で過ごしているときの写真が撮れるっていうのが、今回の本当にすごいところだと思います。
この「ピクサーの世界展」、スケール感がものすごいです。これだけの展示、これだけの大きな世界観を感じることができるというのはなかなかないと思います。僕の役割は、皆さんと一緒に“この展示が本当にすごかった”と、たくさんの人に広めることだと思ってます。多くの方が、この「ピクサーの世界展」を見逃さないように、みんなで“本当にすごいよ”って教えていけたらいいなって思ってます。
