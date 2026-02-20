「まじかよ」「何が起きたんだ？」衝撃の“13−０”にネット騒然！「これがサッカーなのか」「スキャンダルだ」
衝撃の圧勝劇が反響を呼んでいる。
現地２月17日、アラブ湾岸カップサッカー連盟（AGCFF）に加盟する８か国の８クラブが参加するAGCFFガルフクラブ・チャンピオンズリーグのグループステージ最終節で、サウジアラビアの強豪アル・シャバブがイエメンのアル・タダムン・ハドラマウトとホームで対戦。なんと13−０の圧勝を飾り、準決勝進出を決めた。
開始４分に昨季までバーンリーでプレーしていたMFジョシュ・ブラウンヒルのゴールで先制したアル・シャバブは、そのイングランド人MFが３点、元ベルギー代表MFヤニック・カラスコが３点、そして元モロッコ代表FWアブデルラザク・ハムダラーが６点と３人がハットトリックを達成するなど怒涛のゴールラッシュを披露。相手を圧倒した。
この滅多にお目にかかれないスコアに、インターネット上では、世界のサッカーファンから次のような声が上がった。
「スキャンダルだ」
「これが現実なのか」
「まじかよ」
「何が起きたんだ？」
「それにふさわしいパフォーマンスだった」
「監督ですら得点できる」
「ハンドボールの試合か」
「何があった？」
「これがサッカーなのか」
「なんてことだ」
「もはやサッカーではない」
「これがイエメンサッカーの実情だ」
2018年ロシア・ワールドカップのラウンド16で、ベルギー代表が日本に３−２で逆転勝ちをした試合にも先発したカラスコは現在32歳。リーグ戦でも17試合で９得点を挙げるなど、その打開力は健在のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
