ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプでライブＢＰ（実戦形式の練習）で打席に立ち、ストーンから中前安打、ベシアに空振り三振の２打数１安打だった。

大谷はバッテリー組キャンプ初日の１３日（同１４日）にブルペン入り。前日１７日（同１８日）には、今キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板し、打者４人に１８球を投げて２三振を奪った。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では投手としては登板せず、打者に専念するが、レギュラーシーズンへ向けて順調に調整している。

ロバーツ監督はライブＢＰ登板について「直接は見ていないから聞いた話になるが、よかったと聞いている。やるべきことをこなして、本人も満足していた。このまま継続し、そこから先へ進めていく」と合格点を与えた。２月下旬に帰国予定の大谷は、２月中のオープン戦、３月の侍ジャパンでは登板しない見込みだが、レギュラーシーズンでは先発ローテ入りすることが期待されている。

打者としても１４、１６日（同１５、１７日）にライブＢＰで打席に立つなど精力的に調整。手術やリハビリなくオフを過ごせたこと、３月にＷＢＣが控えているとあって、例年より速いスピードで実戦形式の練習に着手している。

２月下旬には、チームを離れて帰国し、侍ジャパンに合流予定。ドジャースは２１日（同２２日）の敵地・エンゼルス戦からオープン戦がスタートする予定となっており、指揮官は同試合に出場する見込みであることも明かしている。