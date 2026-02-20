NY株式19日（NY時間14:17）（日本時間04:17）
ダウ平均　　　49359.81（-302.85　-0.61%）
ナスダック　　　22656.46（-97.17　-0.43%）
CME日経平均先物　56970（大証終比：-590　-1.04%）

欧州株式19日終値
英FT100　 10627.04（-59.14　-0.55%）
独DAX　 25043.57（-234.64　-0.93%）
仏CAC40　 8398.78（-30.25　-0.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（-0.002）
10年債　 　4.067（-0.015）
30年債　 　4.700（-0.006）
期待インフレ率　 　2.298（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.743（+0.004）
英　国　　4.368（-0.006）
カナダ　　3.225（-0.005）
豪　州　　4.784（+0.060）
日　本　　2.140（+0.003）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.47（+1.28　+1.96%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.50（-3.00　-0.06%）

ビットコイン（ドル）
66913.94（+608.59　+0.92%）
（円建・参考値）
1036万5638円（+94277　+0.92%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ