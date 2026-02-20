ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３０２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式19日（NY時間14:17）（日本時間04:17）
ダウ平均 49359.81（-302.85 -0.61%）
ナスダック 22656.46（-97.17 -0.43%）
CME日経平均先物 56970（大証終比：-590 -1.04%）
欧州株式19日終値
英FT100 10627.04（-59.14 -0.55%）
独DAX 25043.57（-234.64 -0.93%）
仏CAC40 8398.78（-30.25 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.457（-0.002）
10年債 4.067（-0.015）
30年債 4.700（-0.006）
期待インフレ率 2.298（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.743（+0.004）
英 国 4.368（-0.006）
カナダ 3.225（-0.005）
豪 州 4.784（+0.060）
日 本 2.140（+0.003）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.47（+1.28 +1.96%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.50（-3.00 -0.06%）
ビットコイン（ドル）
66913.94（+608.59 +0.92%）
（円建・参考値）
1036万5638円（+94277 +0.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
