今年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」（優勝賞金4490万円）がきょう20日から4日間、熊本競輪で開催される。トップレーサーが集結し見応えある攻防が繰り広げられる。初日は10〜12Rの特別選抜予選がメインだ。いずれも好カードだが、注目は12R。郡司浩平が気心知れた深谷知広の番手で好発進を決める。

深谷を先頭にまとまる南関ラインを本線に推す。郡司―岩本が追走する陣容が強力だ。一方、寺崎に古性、中野に菅田、清水には松本がマーク。各ラインを見据え深谷がスパート。車間を空け郡司が台頭を果たす＜1＞＝＜5＞、＜1＞＜6＞の筋目を推すが寺崎が快速弾を放つケースも十分。古性が番手でさばく＜2＞＝＜9＞と＜2＞＝＜1＞が必要。復調清水も圏内だし、中野に乗れる菅田も好配を呼び込める。

＜1＞郡司浩平 しっかりケアした。コーナーのカントに癖があるので、それを頭に入れる。深谷さんへ。

＜2＞古性優作 腰に違和感があり欠場。治療しながらトレーニングをして思い出す部分があった。寺崎君へ。

＜3＞清水裕友 自力。

＜4＞菅田壱道 落車で体は大丈夫だが自転車がダメに。以前使っていたものを使う。支部合宿で凄くいい練習ができた。中野君へ。

＜5＞深谷知広 （熊本競輪再開へ）微力ながら支援させてもらった。G1を走れることがうれしいし、かみしめながら走りたい。自力。

＜6＞岩本俊介 落車を言い訳にできないくらいに回復している。さらに良くなっていると思う。南関3番手。

＜7＞中野慎詞 体調は大丈夫。自力。みんなトップ選手なので隙がない。その中で自分のレースをしたい。

＜8＞松本貴治 変わりなく普通にやってきた。今年から新しいフレームで、感覚は良くなっている。清水君。

＜9＞寺崎浩平 腰痛が出たので治療した。直前の感じは悪くないと思う。バンクの癖を感じた。自力。