ボートレース若松の開設73周年記念競走「G1全日本覇者決定戦」は19日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう20日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

木下が歓喜のG1初Vへ。予選オール3連対での勝ち上がりで、5日目の準優勝戦11Rも力強く逃げ切った。舟足も出足、伸びと好バランスの仕上がり。この頂上決戦も気合のスタートと鋭いターンでバック突き放すか。機動力のある山口が相手候補ながらレースがうまい池田、地元で気合の西山も逆転Vを虎視たんたんと狙う。

＜1＞木下翔太 足は抜群。変わらずターン回り、出足がいい。行き足の延長で伸びも分がいい。準優も出ていった。優勝戦も負けないスタートを行きたい。

＜2＞山口剛 F持ちと潮を意識してスタートは遅れたけど、伸び返す感じがあった。足は日ごとに良くなっている。バランスが取れて、上位クラスだと思う。

＜3＞池田浩二 少しカカリが浅い感じはするが、4日目からターンのロスがなくなってきて好きな感じになっている。直線は良くも悪くもない。このまま。

＜4＞西山貴浩 準優は出足に振っていなければ、あの2マークは回れていない。このエンジンは伸びない。ただ、4コースならチルトも含めて伸び全振りも試す。やっぱり若松だし、派手にやりたい。

＜5＞白井英治 ペラが換わってからは序盤の出足系の感じではなくなっている。でも、伸びで下がることはない。出足を求めてペラをやる。若松の相性はいい。

＜6＞上野真之介 出足はかなりいい。最終日も試運転はしていくけど、もう十分かなとも思う。整備してからはスタートもしやすくなって、準優も自信を持って行けた。