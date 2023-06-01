間宮祥太朗、『カッコーの巣の上で』主演に！ 6月より上演、演出は松尾スズキ
演出・松尾スズキ、主演・間宮祥太朗による舞台、PARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』が、6・7月に東京、愛媛、大阪、北九州、仙台で上演されることが決まった。
【写真】松尾スズキ演出『カッコーの巣の上で』期待感あおるメインビジュアル
1960年代の精神病院を舞台に、人間の尊厳と社会の不条理を描いたケン・キージーの小説『カッコーの巣の上で』（1962年発表）。1975年にジャック・ニコルソン主演で映画化された。舞台版は『ラ・マンチャの男』の脚本で知られるデール・ワッサーマンの脚色により1963年にブロードウェイで初演、2001年の再演ではトニー賞リバイバル作品賞を受賞している。日本では1978年にパルコ・劇団四季提携公演としての初演以降、繰り返し上演されてきた（日本初演タイトルは『カッコーの巣をこえて』）。
型破りなアウトローの主人公マクマーフィーが患者たちに問いかけるのは、人間として当たり前に持つ自由と権利。ともに笑い合い、ゲームや賭け事を楽しみ、人生の自由を手に入れること。そして、人間としてあってしかるべき権利を求めること。マクマーフィーの行動は患者たちの表情を生き生きとさせ、閉ざされていた心を次第に解き放ち、また人間の尊厳を取り戻すため奮闘する姿が描かれる。
演出を手がける松尾スズキは、人間が抱える闇やゆがみ、グロテスクさをブラックユーモアに変え、エンターテインメントへと昇華させて、新たな『カッコーの巣の上で』を誕生させる。
型破りなアウトロー、マクマーフィーを演じるのは間宮祥太朗。陽気なマクマーフィーが周囲の心を次第に変えていくさまをエネルギッシュに演じる。
さらに、吃音（きつおん）のせいで周囲にバカにされてきた気弱な青年患者ビリーに坂東龍汰。精神病院の患者たちを監視・統制している看護婦長ラチェッドに江口のりこ。ラチェッドの言いなりで優柔不断な医師スパイビィを皆川猿時が演じる。
演出の松尾は配役について「自由を体現するトリックスター『マクマーフィー』を誇張なく演じるなら、間宮君がぴったり。彼を抑圧し屈服させようとする『ラチェッド』には、江口さんがぴったり。理想のキャスティングが実現しました」とコメント。
主演の間宮は「かの名作『カッコーの巣の上で』を松尾スズキさんが演出する、これを聞いただけでもうドキドキするには充分過ぎました。前回の『ツダマンの世界』から約4年、再び作品に声をかけてくださったことをとても嬉しく思いました」としている。
PARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』は、東京・PARCO劇場にて6月7〜29日、愛媛・愛媛県県民文化会館メインホールにて7月4・5日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて7月10〜13日、北九州・J：COM北九州芸術劇場大ホールにて7月18・19日、仙台・仙台銀行ホールイズミティ21大ホールにて7月24〜26日上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■松尾スズキ
かねてより付き合いのあったミュージカル俳優のSくんが、いつの間にかパルコの人となり、「どうしても松尾さんに『カッコー〜』を演出してほしい」と言われ、実はわたしも、何度も映画を見直すほど『カッコー〜』が好きだったので快諾しました。自分が演出したらどうなるのだろうと思いめぐらすこともあったほどなので、ウィンウィンです。自由を体現するトリックスター「マクマーフィー」を誇張なく演じるなら、間宮君がぴったり。彼を抑圧し屈服させようとする「ラチェッド」には、江口さんがぴったり。理想のキャスティングが実現しました。いつもそうですが、全力で演出させていただきます。
■間宮祥太朗
かの名作『カッコーの巣の上で』を松尾スズキさんが演出する、これを聞いただけでもうドキドキするには充分過ぎました。前回の『ツダマンの世界』から約4年、再び作品に声をかけてくださったことをとても嬉しく思いました。そして今回ご一緒させていただくキャストの皆さんを聞き、より一層期待が膨らんでおります。
強烈な個性が散らばった舞台上で、どのようなドライブを感じられるのか。今から楽しみです。
■江口のりこ
この度、松尾スズキさん演出の舞台に再び出演させて頂けるとの事、大変嬉しく思っています。しかも映画史に残る名作『カッコーの巣の上で』です。この映画を初めて観たとき、人間が怖くなって眠れませんでした。私、実は松尾さんの事も少し怖いです。
でも共演者は愉快な方ばかりなのでホッとしています。劇場でご覧になるのを楽しみにしていて下さい。
■坂東龍汰
大好きな『カッコーの巣の上で』という作品に自分が参加させていただけると聞いた時は素直に嬉しかったです。今まで観る側として楽しませていただいていた松尾スズキさんが演出を手がけられるということで、尚更楽しみになりました。
あのエネルギーと、見終わった後に来る満ち溢れる幸福感に毎度胸がいっぱいになっていました。笑いとシリアスのバランスを模索しながら、ビリーという役を生き抜けたらと思います。
ぜひ劇場でご覧いただけると嬉しいです。
■皆川猿時
正直に申し上げます。私、ジャック・ニコルソンの顔が昔っから苦手でして（笑）。なんか怖いんすよね〜。そんなわけで、映画『カッコーの巣の上で』敬遠してきちゃいましたっ。私にとっちゃ、とっつきにくい名作なんです（笑）。まあでも、主演の間宮くんも、江口さんも、坂東くんもとっつきやすい人だから、ひとまず安心（笑）。金子清文さんとは32年ぶり。そして、『クワイエットルームにようこそ』に続いての松尾さんの演出。楽っしみ〜。
