◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子１５００メートルが行われ、日本記録保持者の山田和哉（ウェルネット）は１分４５秒５３で１２位だった。引退した兄・将矢さんの思いを背負い臨んだ初の五輪。今大会は３種目に出場した。レースを終え、「パシュート（団体追い抜き）や１０００（メートル）と比べて自分らしいいいいレースはできた。タイム自体はまだまだという思いはある」と振り返った。

１４日の団体追い抜きの練習中に転倒。左臀部を打撲していたと明かした。その影響からこの日は思うようなスタートが切れず。「やりたいスタートができなかった悔しさはちょっと出てしまった」と唇をかんだ。

この日は将矢さんがスタンドから応援。「公式練習の時に一度顔を見たので、気づいていた」とレース前から大きな力をもらった。スタート前には「頑張れよ」とシンプルなメッセージが送られ、「周りの人の応援のおかげで走れた」と今大会ラストレースは笑顔で終えた。

日本勢最上位の１２位でフィニッシュしたが、世界との差は大きい。「ラップに一番差を感じた。日本で速いラップが出ている人が短距離も含めてあまりいない。日本全体として、一緒にやっていくチームとして強化をする必要があるかな」と改善点を語った。今の日本スケート界は数人の選手がチームを作り、ともに練習をしていくことが主流。底上げのためには大きな改革が必要だと話した。