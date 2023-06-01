「見たかったから嬉しい」 りくりゅうが公開した「大事にしている」物体に反響「思ってたより…」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来と木原龍一（木下グループ）が、日本時間19日に共同でインスタグラムを更新。2人が大事にしているぬいぐるみを公開した。
インスタグラムに「亀梨和也さんにインタビューしていただきました」と三浦は記し、元KAT-TUNで俳優・歌手の亀梨和也とともに笑みを浮かべる写真を投稿した。
三浦が手に持っていたのは、大きなぬいぐるみ。「私たちが大事にしているファンの方からいただいたサメのぬいぐるみ『シャー子』です」と説明した。
さらに「サメなのに手足＋肉球がついていて、なんとも言えない表情がチャームポイントです」と続けると、ファンからは様々な声が上がった。
「シャー子！ 見たかったから嬉しい リュックに入れるには大きいですね」
「シャー子！思ってたより大きかったです」
「シャー子かわいい笑笑笑笑」
「プレゼントされた方も喜んでおられる事でしょうね」
この日、国際スケート連盟は21日（日本時間22日）のエキシビションにりくりゅうらが出演すると発表した。
（THE ANSWER編集部）