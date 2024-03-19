◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、日本からも多くの視聴者が見守った。

日本人選手では、SPで中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（25＝シスメックス）が2位、千葉百音（20＝木下グループ）が4位と、表彰台独占を狙える展開だ。

そんな会場に姿を現したのが、ネイサン・チェン（26）だった。22年北京五輪の金メダリストで世界選手権は3連覇したフィギュアスケート界レジェンドの1人。2017年には四大陸選手のフリーで、当時史上初めてとなる同一プログラム内で5本の4回転ジャンプを成功させたことがある。

フリーは日本時間の深夜3時からスタートとはいえ、中継で姿が映るとフィギュアスケートファンからも声が上がった。

Xでは「ネイサン・チェンいたー 久しぶりに動くネイサン観れてワイ歓喜」「ネイサン・チェン！！懐かしい〜！！」「女子フリー始まった。客席にネイサン・チェンおるやん！！」「ネイサン・チェン!!てか引退しても全然雰囲気変わらないね」「ネイサンが映ったよ！」「ネイサン、オリンピック観に来てんだ」など、多くの声が集まっていた。