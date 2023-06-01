TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時17分に、なだれ注意報を富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町、立山町、入善町、朝日町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】富山県・富山市、魚津市、滑川市、黒部市、南砺市、上市町などに発表（雪崩注意報） 20日04:17時点

富山県では、21日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、22日までなだれに、20日まで低温に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■富山市
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■魚津市
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■滑川市
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■黒部市
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■南砺市
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■上市町
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■立山町
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■入善町
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意

■朝日町
□なだれ注意報【発表】
　22日にかけて注意