◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子１５００メートルで、野々村太陽（博慈会）は１分４６秒１８で１８位だった。憧れのウィリアムソン師円コーチに師事する日本中距離ホープ。メダルには届かなかったが、大舞台で雄姿を見せた。レースを終え、「オリンピック期間含めて、やり切ったな、というのが率直な感想です」と振り返った。

攻めたかったという前半７００メートルは４９秒３６と全体９位で通過。その後はクロッシングゾーンで相手選手に前を譲り、失速もあった。大きくラップを落とし、１８位でフィニッシュ。「レースの感想としては、やっぱり７００（メートルまでで）攻めきれなかったというところ」と悔しさをのぞかせた。

同じ「チーム・ゴールド」に在籍する寧忠岩（中国）が、Ｗ杯全勝だったジョーダン・ストルツ（米国）を抑えて五輪新記録で優勝。自身とは大きく差をつけられ、「五輪出場というところを目標にやってきた自分と、五輪で金メダルというところを目標にやってきた。そういう気持ちの差が少なからず、日々の練習であったと思う」と語った。だが、チームメートの金メダル獲得には「本当に勇気をもらったし、率直に感動した」と今大会２つ目のメダルをたたえた。

今季限りで「チーム・ゴールド」は解散する。自身の今後の活動方法は未定だというが、「全て五輪にかけてこられたかというと、本当に（高木）美帆さんたちの姿を見ていると、自分じゃその言葉は出せないぐらい、大きな差というのはあった。それを身近で感じられた分、次の４年後に向けて、自分のやるべきことは変わってくる」と３０年大会での活躍に向け、努力を重ねていく。