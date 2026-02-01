ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が19日（日本時間20日）、米国・フロリダ州ダンイーデンでライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。

4打席に立ち、二ゴロ、投ゴロ、中飛、空振り三振だった。無安打に終わったが、ファーストストライクから積極的にスイングし「ほんとに日々、毎日、いろいろ試しながらやってます」と振り返った。

ライブBP前のフリー打撃では32スイング中、柵越えは6本。序盤はチームの指示通りに当てにいくスイングだったが、6セット目の最後の3スイング、7戦目のワンスイングまで4スイング連続で柵越え。後半は豪快な打球が目立った。

練習終了後、シュナイダー監督は「（岡本は）今週末は（オープン戦に）出場する。土曜日は三塁でプレーする予定だ。今のところ、土曜、月曜、水曜、そして来週木曜に出る計画になっている」と22日（同23日）のフィリーズ戦でのオープン戦デビューを明言。WBCのためにチームを離れるまでに4戦でプレーすることになる。

いよいよ実戦が近づき、岡本は「頑張りたいなと思います」と意気込みを述べた。26日（同27日）のホームでのマーリンズ戦でプレーし、翌27日（同28日）に日本に経つのかと問われた際には、「28日か、どっちかです」と答えている。（ダンイーデン・杉浦大介通信員）