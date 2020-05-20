ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）の予定が決まった。１９日（日本時間２０日）、キャンプ地のフロリダ州ダンイーデンで、シュナイダー監督がオープン戦開幕となる２１日（同２２日）のフィリーズ戦から４試合となることを明かした。

指揮官は「土曜日にサードで出る。変更もあり得るが、現時点では、来週の月曜日、水曜日、木曜日にプレーする」と語った。２戦目は、２３日（同２４日）本拠でのメッツ戦、３戦目は、２５日（同２６日）の敵地でのタイガース戦。続いて初の連戦となる２６日（同２７日）は本拠地でのマーリンズ戦。この４試合をもってキャンプ地を一時離脱。ワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）参加のため日本に一時帰国し侍ジャパンに合流する運びとなる。

「ＷＢＣまでに打つ姿をみるのが楽しみ」と話した指揮官は「オープン戦の打順は流動的に考えているが、彼のタイプを見極めながら、話し合っているところ。彼のクールな点は、我々の打線のアプローチにフィットすること。コンタクトに長（た）ける一方で、破壊力もある。それが、獲得の理由でもある。左投手、右投手の関連で多少、打順は上下するが、中軸のどこかになるだろう」とデビュー戦を心待ちにしている。

守備位置に関しては「日本代表でも正三塁手と聞いているので、サードで考えている。ＷＢＣから戻ってきたら、一塁の練習もするだろう」と話した。岡本のＷＢＣを挟んでのキャンプの計画の大枠が見えてきた。