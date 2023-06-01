生田斗真が明日2月21日22時にプレミア公開するデビュー曲「スーパーロマンス」のMVより、場面写真を公開した。

同楽曲は、生田自身が上白石萌歌とW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌。シンガーソングライターの岡村靖幸が作詞、作曲、プロデュースを手掛けており、1月10日に配信リリースされた。

瀬里義治監督が手がけた同楽曲のMVは、“岡村靖幸ワールド”全開のサウンドと生田の表現力が融合。煌びやかな1980年代の世界観を漂わせる衣装をまとった生田によるキレのあるダンスシーンや、見どころ満載のカットが散りばめられた映像に仕上がっている。

本編の公開に先駆けて公開されたMVの場面写真では、一変する衣装とともに変幻自在な表情を見せる生田の姿が切り取られている。

なお、本日2月20日21時には、MV公開前夜を盛り上げるYouTube生配信を開催。配信内では生田本人がMVの見どころや制作秘話を語る予定だ。

■生田斗真 コメント

大好きな岡村靖幸さんが作ってくださった「スーパーロマンス」は80年代、90年代の懐かしい薫りがしつつ、それでいて新しい、胸キュンソングになっています。今回ソロアーティストとして、初めてのMusic Videoを制作しましたが、役者業とはまた違ったスタッフの皆様や環境で、とても楽しく・充実した撮影になりました。“This is 生田斗真”をテーマに、4分間の尺の中にこれでもかというくらい色々な"生田斗真"を詰め込んでいるので、何度も繰り返して観てもらいたいです。とても見応えのあるMVが完成しましたので、ぜひお楽しみに！

（文=リアルサウンド編集部）