なにわ男子・道枝駿佑、アイシティ新イメージキャラクターに！新CM＆メイキング映像公開

道枝駿佑が、コンタクトレンズ専門店アイシティの新イメージキャラクターに就任。道枝が出演する新TVCM『アイシティお客さま以上にお客さまを想う』篇（15秒）、『アイシティ寄り添いぬく瞳のプロ』篇（15秒）が、2月20日から放映開始となる。

清潔感と透明感のある佇まいに加え、飾らない自然体の魅力と誠実な人柄で、老若男女を問わず多くの人々から支持されている道枝駿佑。アーティスト・俳優として一つひとつの仕事に真摯に向き合い、丁寧に積み重ねていくその姿勢は、「初めてのコンタクト」に不安を抱える一人ひとりに寄り添いながらサポートするアイシティのあり方とも重なる。また、道枝自身がアイシティユーザーであることも、生活者目線でブランドの魅力を自然に体現する存在であるとして、このたび、新イメージキャラクターに起用された。

新TVCM『アイシティ お客さま以上にお客さまを想う』篇では、娘のコンタクトデビューのためにアイシティを訪れた親子を、“瞳のプロフェッショナル（※1）”である道枝が丁寧なカウンセリングで迎える。客の不安に寄り添いながらコンタクトレンズ選びをサポートする姿を、母親が「私より、娘を心配してくれる…」と感じる安心感を通して描き、アイシティならではの接客価値を表現している。

『アイシティ寄り添いぬく瞳のプロ』篇では、学生を中心とした客のコンタクトデビューへの悩みや不安に、一つひとつ真摯に向き合う“瞳のプロフェッショナル（※1）”の姿を描く。瞳のことには妥協せず、一人ひとりのコンタクトデビューを支える“瞳のプロフェッショナル（※1）”の姿を、道枝の爽やかな笑顔とともに表現している。

また、2月20日4時より、アイシティ公式YouTubeでは、新TVCMの他、道枝がリズムに合わせてアイシティの魅力を伝えるWEBムービー『アイシティ 最初はアイシティからの眼科』篇、CM撮影の様子を収録したメイキングおよびインタビュー動画も公開される。

■CMストーリー

■『アイシティ お客さま以上にお客さまを想う』篇

“瞳のプロフェッショナル（※1）”としてアイシティで働く道枝。娘のコンタクトデビューのために親子で来店した客に対し、丁寧なカウンセリングを行う。娘の不安を取り除くかのように、優しく、そして丁寧に寄り添う道枝の姿に、「私より、娘を心配してくれる…」と母親も安心した表情に。「目のことですから」と爽やかな笑顔で応える道枝。“瞳のプロフェッショナル”がいるアイシティなら、コンタクトデビューも安心。「デビューは、おまかせ！」と力強く伝える道枝だった。

■『アイシティ 寄り添いぬく瞳のプロ』篇

“瞳のプロフェッショナル（※1）”としてアイシティで働く道枝。テニスラケットを持って来店した女子高校生には、そっと寄り添いながら「部活でつけたいんですね！」と優しく声をかける。コンタクトライフにわくわくする男子大学生には「当日デビューもできます！」と笑顔で対応。瞳のことには妥協せず、一人ひとりのコンタクトデビューを支える道枝だが、男子高校生に「目の健康は…」と説明を始めると、つい熱が入りすぎて顔と顔が近づいていき…。「デビューは、おまかせ！」 と、コンタクトライフの始まりをしっかりとサポートする道枝だった。

■撮影エピソード

“瞳のプロフェッショナル（※1）”として、アイシティのスタッフが実際に店舗で着用している制服と同じものを着用してスタジオ入りした道枝。撮影開始にあたり、監督から演出の説明を受けるなかで、普段からコンタクトを使用しており、「リアルにアイシティさんで（コンタクトを）ずっと買ってます」と、アイシティユーザーであることを明かした。

撮影では、どのシーンでも柔らかな表情と優しい眼差しを見せた道枝。「目のことですから！」と道枝の顔がアップになるシーンの撮影では、自分の目を指差しながら爽やかに微笑む姿に、監督も思わず「素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい！」と大絶賛。一つひとつのシーンと丁寧に向き合い、“瞳のプロフェッショナル（※1）”として真摯に撮影に臨む姿が印象的だった。

※1 コンタクトレンズに関する疑問や不安を、専門知識を持ったスタッフが丁寧にサポート。

■道枝駿佑 インタビュー

■【動画】『アイシティ お客さま以上にお客さまを想う』篇

■【動画】『アイシティ 寄り添いぬく瞳のプロ』篇

■【動画】WEBムービー『アイシティ 最初はアイシティからの眼科』篇

■【動画】メイキング・インタビュー動画

