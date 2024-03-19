新潟アルビレックスBBは20日からアウェーで湘南との2連戦に臨む。前節の埼玉戦で攻守に活躍したPFムトンボ・ジャン・ピエール（23）はつかんだ手応えをさらにパワーアップさせ、チームを今年に入ってから初となる同一カード2連勝に導く。

埼玉戦の激闘の疲労も考慮されて17日の練習を休んでいたムトンボは、18日には復帰。ダンクシュートを決めるなどコンディションが回復し、言葉に責任感をにじませた。

「延長戦で疲れた。みんなより1日多く休んだけど、まだ、ちょっと体は重い。でも、やるしかない」

前節の埼玉戦の初戦はチーム最多タイの13得点に12リバウンドで勝利に貢献。2度の延長戦の末に104―106で敗れた2戦目も18得点8リバウンドと奮闘した。「最後にもっと頑張れば良かった」と悔しがるが、敵地での湘南戦に向け「埼玉戦のようなディフェンスで、あの時のようなメンタルでやれば2連勝できる」と再びゴール下での奮闘を誓う。

昨年10月の湘南との前回2連戦は1勝1敗。2試合共に僅差だったが、初戦はCポラコビッチに計32得点も決められて敗れただけに「今のディフェンスなら簡単にはやられない。ボールを入れさせなかったり、シュートブロックで相手を嫌がらせる」とリベンジを狙う。

母国のコンゴにいた時から主食のフフ（トウモロコシの粉を蒸したもの）よりも米が好きだったムトンボは「新潟の米はおいしい。一日6合は食べる」と笑う。“白米パワー”で、今年初の同一カード連勝をもぎ取る。