女優の大友花恋（26）が19日に放送されたフジテレビ「街グルメをマジ探索！かまいまち」（後8・00）に出演。中学3年生の時に佐渡島で2週間も共同生活していた女優を明かした。

今回は「キリヌキかまいまち浅草爆食ツアー」と題して放送され、大友はかまいたち・濱家隆一と「食べながら観光」できる人力車ドライブスルーを堪能した。

終了地点に到着すると、一人の女性が立っていた。女性の正体に気付いた大友は「えっ!?」と驚きの声をあげた。濱家も少し遅れて気付き「びっくりした」と仰天した。

2人の反応にうれしそうに笑っていた女性は女優の平祐奈。大友は「何してんの?」と困惑すると、平は「ヤッホ〜おかえり〜」と手を握った。濱家は「エラいべっぴんの観光客おるなと思ったら…」と語りつつ、2人の様子に「仲良いんや?」と尋ねた。

大友は「中3の時に2週間一緒に佐渡島に住んでた」と明かした。平が「24時間一緒のね、共同生活してた」と振り返ると、大友は「お風呂もトイレも共有で」と伝えた。お風呂では「背中流しあった」と平は懐かしそうに思い返した。