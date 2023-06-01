二宮和也＆賀来賢人、再共演で息の合った首振りダンス 新CMに登場
【モデルプレス＝2026/02/20】嵐の二宮和也と俳優の賀来賢人が出演するahamoの新テレビCM第2弾「シンプる？ニノ×カク」篇が20日から全国放送開始。久々の共演となる2人が、CM楽曲にあわせたキャッチーなダンスで息の合った掛け合いを見せた。
【写真】二宮和也＆賀来賢人、数年ぶり共演で息の合った首振りダンス
ahamoは、複雑な割引条件がない、シンプルで分かりやすい料金体系を提供することで、ユーザーが安心して利用できるサービスを目指している。今回の新TVCM「シンプる？ニノ×カク」篇は、“シンプルさ”をテーマに、複雑な条件に振り回されることなく、自分らしく生きることの大切さを伝えるために制作された。今回のCM楽曲にあわせたキャッチーなダンスを通じて、ahamoのシンプルで明快なサービスの世界観を表現している。また、新CMの他、メイキング映像やインタビュー映像に加えて、ahamoの新テレビCM第1弾に出演中のアイナ・ジ・エンドとCocomiから届いた質問に、二宮と賀来が答える様子も公開する。
複雑なモニュメントの前で会話する二宮と賀来が今回のCM楽曲にあわせて、複雑な世界の“もやもや感”から解放された晴れやかな様子が見どころ。2人の息の合った自然な掛け合いを通じて、ahamoの「複雑な割引条件なし」というシンプルさを伝えている。
「シンプる？」のキャッチフレーズと軽やかな首振りダンスが印象的な映像は、通信プラン選びの煩わしさからの解放感と安心感を予感させる。リズムにあわせて息の合ったダンスをしながら「ニノってる？」「カクってる？」「何カクってるって」という楽しげな掛け合いが、複雑な条件に振り回されることなく、30GB2,970円、国内通話5分以内何度でも無料というシンプルで明快なプラン内容の魅力を直感的に表現している。
数年ぶりの共演となる二宮と賀来はそれぞれ明るい挨拶と共に現場入りし、今回のCM撮影について説明を受けた。カメラが回り始めると真剣な表情で撮影の準備を進める2人の姿や音声収録の際には息の揃った「30GB 2,970 円、ahamo！」などプロ意識の高さが伺えた。その一方で、撮影の合間には2人で談笑する姿や、スタッフの方への気遣う様子など常に笑い声のあふれる暖かい現場となった。（modelpress編集部）
― 本日の撮影のご感想や印象的だったシーンをお聞かせください。
二宮：お話しいただいた時点で知っていましたが、賀来ちゃんと一緒にやるっていうのが、連ドラ以来なので嬉しかったです。賀来ちゃんに会えるんだっていうのがすごく嬉しくて、撮影もすごく快調に進んでいって良かったです。嬉しかったです。
賀来：本当に、2〜3年ぶりぐらいです。でも、相変わらずすごく楽しいお話をさせていただきました。世の中の仕組みについて、二宮さんにいろいろと。大体知っているので。
― 「シンプる？」というコピーが印象的です。お二人が最近シンプルにして良かったと感じたものやことはありますか？
二宮：いろいろな家計簿的なものを付けるようにして、それを一括で管理できるようにしてみたら、して良かったなって思うことがいっぱいあります。普段の自分の生活というものが「あ、こんなところでこうしているんだ」とか「あ、ここではこんなことしていたんだ」とか、「あ、なんかここは見栄張って奢っているな」とか分かるわけですよ。自分の生活が見えるようになってシンプルにして良かったなと思いますね。自分が、見えてきた。
賀来：毎年年末に、超断捨離をするようにしています。今2年目に突入したのですが、社員もちょっと増えたりとかして、服好きなのでいらない服を「欲しい人？」って言ってあげるキャンペーンを年末にしているんでですよ。でもなんかだんだん趣旨が変わってきて、もう欲しい人用に買っちゃったりしているんです。だからもうよく分かんなくなっちゃって、趣旨が。それでちょっと崩壊しているんですけど、クローゼットは着実にシンプルになっています。入り切る分っていうのはもう決めているので、余った数を絶対にあげています。
― 海外に行かれることが多いお二人かと思いますが、海外でスマホを使う時に驚いた経験はありますか？
二宮：トラブらないようにすごく念入りに調べるというか、教えてもらったりします。だからビクビクしながら持っています、海外に行くと。それを考えなくていいって言われているわけですもんね。ahamoおかしいよね。
賀来：僕も毎回（海外行く時に、スマホの手続きとか）焦っていて、マネージャーとかになんとかやってもらったりします。そこが（ahamo だと）スムーズになったり、何も考えなくていいというのは、間違いなく一番大きなストレスが減りますよね」
― 今回のCMでは複雑な割引条件から解放され、シンプルさに喜ぶ姿を表現した「ahamo ahamoダンス」を踊っていただきました。今回のダンスのようにシンプルで自由でいられたらいいなと思う瞬間はありますか？
二宮：常にですよね。賀来ちゃんも私もそうですけど、だんだん年を取ってきて、シンプルの難しさに気づきだすというか。ちょっと怖さもあるじゃないですか。シンプルでいることに。やっぱりシンプルっていいなって思うし、シンプルでありたいなとも思うし。自由の象徴な感じはすごくするので、憧れすらあります。いられるのであれば、常にいたいなと思っています。
賀来：さっきニノさんが言ったように大人になればなるほどですね。いろんなことを考えがちなんです。やっぱり子供を見ていると、めっちゃシンプルだし自由なんですよね。もちろん経験してどんどん増えてく部分のものではあると思うのですが、柔軟さというような体と脳みそに常になりたいです。
―最後に、視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
二宮：はい。今回のCMを通じて、ahamoのシンプルさを表現させていただきました。複雑なことに疲れた時は、「シンプる？」という言葉を思い出してもらえたら嬉しいです。
賀来：ahamoのようにシンプルで分かりやすいものが、実は一番使いやすいんですよね。なので、このCMを通じてですね、ぜひ皆さんにもそのシンプルさを体験していただけたら嬉しいなと思います。
