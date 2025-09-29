日本テレビは２０日、３月開幕のワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）を独占配信するＮｅｔｆｌｉｘとタッグを組み、３月５〜１８日までＷＢＣ開幕特番など全９番組を放送することを発表した。

ＷＢＣを巡っては、Ｎｅｔｆｌｉｘが独占配信権を持つため、地上波での試合中継はない。これまで大会を中継してきた同局は、Ｎｅｔｆｌｉｘが独占配信予定の試合の中継制作を受託し、開幕特番などを地上波放送する。

同局は「連覇が期待される侍ジャパンをはじめ、世界最高峰の戦いが繰り広げられる歴史的な大会を、

多くの方々にお楽しみいただけるよう準備を進めてまいります」とコメント。関連番組には、Ｎｅｔｆｌｉｘ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダーの俳優・渡辺謙、スペシャルサポーターの嵐・二宮和也、元代表選手らが出演予定としている。

◆日本テレビが３月に放送する９本の関連番組

〈１〉５日午後７〜９時 「ワールドベースボールクラシック開幕特番 世界一受けたい授業」

〈２〉７日午前８時２５分〜９時２５分 「ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンｖｓチャイニーズ・タイペイ」

〈３〉８日午前９時２５分〜１０時２５分 「ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンｖｓ韓国」

〈４〉９日午後１０時〜１１時 「ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンｖｓオーストラリア」

〈５〉１１日午後７時〜９時 「ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンｖｓチェコ」

〈６〉１３日午後７時〜８時５４分「人生が変わる１分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編」

〈７〉１５日午後６時〜同５５分 「ワールドベースボールクラシック詳報！準々決勝」

〈８〉１６日または１７日午後１０〜１１時 「ワールドベースボールクラシック詳報！準決勝」※は準決勝の試合日程より放送日が決定

〈９〉１８日午後７時〜８時 「ワールドベースボールクラシック詳報！決勝」