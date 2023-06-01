HANA、和草をあしらった華やか衣装で魅了 今春チャレンジしたいこと明かす「自分らしいものを何か残せたら」【コメント全文】
7人組ガールズグループ・HANAが、「いち髪」の新CM「香りだけ残して、前へ。」篇に出演。和草をあしらった華やかな衣装で登場する。
【CMカット】個性あふれる髪をなびかせ…美しいHANAメンバー
クラシエが展開する同ブランドのインバスヘアケアシリーズは、商品のリニューアルに伴い、「前に進もうとする女性を応援したい」という想いを「香りだけ残して、前へ。」というメッセージで表現した。その新しい一歩を象徴する存在として、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』を経てデビューし、注目を集めているHANAをCMキャラクターに起用した。
同CMでは、HANAのメンバーそれぞれが、いち髪に配合されている和草をあしらった色鮮やかな衣装に身を包み登場する。圧倒的な映像美の中で表現される、各メンバーの個性豊かなスタイリングと、しなやかに揺れる髪が印象的となっている。
髪をなびかせながらメンバーが颯爽と前へ進む姿からスタート。凛々しく、軽やかな表情で進んでいくCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAの姿も見どころとなる。同商品に「純・和草プレミアムエキス」が配合されていることを象徴するように、メンバーは髪にそれぞれ異なる「和草」を飾りつけ、美しい波紋を描く水面の上を進みながら、それぞれが思い思いの表情を見せている。やがて、カメラにまっすぐ視線を向け、強い意志を感じさせるHANA。圧巻のポージングを決めたあと、さらなる一歩を踏み出すように堂々と前へ進んでいく。「香りだけ残して、前へ。」というメインコピーと、歩みを止めることなく進み続けるHANAの後ろ姿が、深い余韻を残すCMとなっている。
新CMソング「Bloom」は、他人の声や一面的な評価にとらわれず、自分らしさを大切にして前へ進んでいく想いを描いた楽曲。「私が誰か何色か あなたじゃ理解できないわ」という歌詞が象徴するように、さまざまな感情や個性を肯定する、HANAらしい芯の強さが込められている。なお、同楽曲は、CM内で初公開される。
HANAは、幻想的かつ色鮮やかなスタイリングで撮影現場に登場。撮影は1人ずつのカットからスタートした。今回の撮影用に床面に水が張られたセットの上を歩くシーンでは、メンバーの個性を生かした動きを披露。特に、CHIKAはスーパーロングの髪をなびかせたポージングで現場を魅了した。また、撮影カットをモニターで確認しながら笑顔でスタッフと会話をするKOHARUや、用意されたセットに興味を示すMAHINAなど、メンバー一人ひとりが真剣に、それぞれ異なる表情で撮影に臨んでいた。
そして、メンバー全員での撮影では、互いに声をかけ合いながら励まし合ったり、目を合わせながら動きを確認しあったりする様子が見られ、現場は終始楽しい空気に包まれていた。撮影の合間も、リラックスした表情でメンバーに声をかけるMOMOKAや、BGMに合わせて歌詞を口ずさむYURI、JISOOが体を揺らしながら全身で楽しむ姿が印象的だった。
一方、本番のカメラが回ると一転、ひたむきなまなざしに。7人全員がそろってのウォーキングのシーンでは息の合った姿を見せるなど、撮影全体を通してオンとオフを切り替えながら、さまざまな表情が見えるところもHANAの大きな魅力のひとつだと感じる一幕だった。すべての撮影が終了すると、NAOKOが代表して「素敵に撮ってくださってありがとうございました」とスタッフへの感謝とねぎらいの言葉を述べ、温かな拍手の中で、撮影は締めくくられた。
【コメント】
――きょうの撮影はいかがでしたか。印象に残っている場面やメンバーとのやりとりを教えてください。
JISOO：きょうの撮影はこうやって今も水の上でインタビューしてるんですけど、水の上で撮影するのがすごく楽しかったし、髪をなびかせて歩くシーンが多かったんですけど、その時に自分の中でも自然に「前へ進みたい」気持ちになっていたと思います。
KOHARU：みんなで撮るシーンでは和気あいあいと、いつも通りに楽しくやらせていただいて。だけど個人カットではちゃんと一人ひとりの個性が際立っていて、みんなそれぞれ撮影にかける想いが表現されていると思います。
――本日のヘアスタイルのポイントは。
KOHARU：三つ編みがアーチを描いているんですけど、実はこの中に針金みたいなものを入れていて、形を整えております。
――「香りだけ残して、前へ。」というコピー、新商品のパッケージ、香りについての感想は。
MAHINA：「香りだけ残して、前へ。」という言葉を聞いた時は、かっこいいなと思ったのが第一印象で。このパッケージも全部かわいくて、いろんな色の種類があって印象に残っています。いち髪は香りがすごく上品で、ステージに向かうときに背中を押してくれるようなそんな香りだと思います。
――いち髪は「前に進もうとする女性を応援したい」という想いを込めて、「香りだけ残して、前へ。」というコピーと共にリニューアル。HANAの皆さんが、この春「前に進みたい・チャレンジしてみたい」と思うことは。
NAOKO：この春は自分らしい表現に挑戦したいです。好きな音楽、ダンス、ジャンル、いろんなものを組み合わせて、組み合わせて、また自分らしいものをこの春何か残せたらなって思っています。香りもそうなんですけど、自分の好きと思ったものを追求して、新しい可能性にいろんなものをつなげたいなって思います。
JISOO：私は音楽面でのチャレンジを考えているんですけど、今回のコピーでもある「香りだけ残して、前へ。」という言葉のように、今までの経験を大事にしながら、これからも音楽を作ったり、ステージに立ったり。たくさん前へ進みたいなと思ってます。
――今回のCMは、なびく髪が印象的です。ご自身ならではの髪へのこだわりや想いはありますか。
CHIKA：長年スーパーロングを極めてきたんですけど、やっぱり髪はとても大事にしている部分でもありますし、今は自分の個性のひとつだなって思えるようになりました。髪を大事にしているからこそ、いち髪に出会えたので、それがすごいうれしいです。
YURI：私はステージとかでいろんな髪型に挑戦することが多いんですけど、いち髪は髪を大事にしながら挑戦したい気持ちや、前に進みたい背中をそっと押してくれるような商品だと思っております。
――最後に新CMや「新いち髪」を楽しみにしているファンの皆さんへメッセージをお願いします。
MOMOKA：いち髪の新CMをご覧になってくれた皆さん、本当にありがとうございます。今回のCMでは、素敵な衣装と素敵な髪飾り、お花とかいろいろあると思うんですけど、本当に本当に一人ひとりの個性が輝くようなCMになっています。そして、いち髪の香りのように、私たちの存在がみんなの心に残って、私たちはしっかりと前に進めるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。
MAHINA：新しいいち髪を通して、皆さんには新しい自分に出会うきっかけになってくれたらうれしいですし、新しい挑戦もこのいち髪を通してできたらなと心から思っております。皆さんも勇気を出して明日に向かって挑戦してみてください。
