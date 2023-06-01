なにわ男子・道枝駿佑、大西流星の寄り添いに感激「温かさをすごく感じました」 『アイシティ』新イメージキャラクターに就任

なにわ男子・道枝駿佑、大西流星の寄り添いに感激「温かさをすごく感じました」 『アイシティ』新イメージキャラクターに就任