なにわ男子・道枝駿佑、大西流星の寄り添いに感激「温かさをすごく感じました」 『アイシティ』新イメージキャラクターに就任
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、コンタクトレンズ専門店「アイシティ」の新イメージキャラクターに起用された。20日から放送される新テレビCM「アイシティ お客さま以上にお客さまを想う」篇、「アイシティ 寄り添いぬく瞳のプロ」篇に出演。本CMでは、道枝がアイシティのスタッフ役を演じ、コンタクトデビューを迎えるお客さんに寄り添いながら、丁寧にサポートする姿を描く。
道枝の起用理由について同社は「清潔感と透明感のある佇まいに加え、飾らない自然体の魅力と誠実な人柄で、老若男女を問わず多くの方々から支持されています。アーティスト・俳優として一つひとつの仕事に真摯に向き合い、丁寧に積み重ねていくその姿勢は、『初めてのコンタクト』に不安を抱えるお客さま一人ひとりに寄り添いながらサポートするアイシティのあり方とも重なります。また、道枝さんご自身がアイシティユーザーであることも、生活者目線でブランドの魅力を自然に体現していただける存在」としている。
新テレビCMでは、「アイシティ」を訪れた親子や学生など、道枝が丁寧にカウンセリングしたり悩みや不安に寄り添う姿をさわやかな笑顔とともに表現。同日午前4時より、「アイシティ」公式YouTubeでは、新テレビCMのほか、道枝がリズムに合わせて「アイシティ」の魅力を伝えるWEBムービー「アイシティ 最初はアイシティからの眼科」篇、CM撮影の様子を収録したメイキングおよびインタビュー動画も公開する。
撮影では「アイシティ」のスタッフが実際に店舗で着用している制服と同じものを着用してスタジオ入りした道枝。撮影開始にあたり、監督から演出の説明を受けるなかで、普段からコンタクトを使用しており、「リアルにアイシティさんで（コンタクトを）ずっと買ってます」と、アイシティユーザーであることを明かした。
また、どのシーンでも柔らかな表情と優しい眼差しを見せてくれた道枝。「目のことですから！」と道枝の顔がアップになるシーンの撮影では、自分の目を指差しながら爽やかにほほ笑む姿に、監督も思わず「すばらしい、すばらしい、すばらしい！」と大絶賛。一つひとつのシーンと丁寧に向き合い、“瞳のプロフェッショナル”として真摯に撮影に臨む姿が印象的だった。
■道枝駿佑（なにわ男子）インタビュー
――「アイシティ」の新イメージキャラクター就任とCM出演が決まった時のお気持ちは？
すごくうれしかったです。僕自身、普段からコンタクトを愛用していて、コンタクトが身近な存在なので、CMに出させていただけるのはすごくうれしいなと思います。
――CM撮影の感想は？
皆さんの“瞳のプロフェッショナル”としてコンタクトデビューを支えるという役柄だったんですけど、衣装もアイシティのお店のスタッフさんが実際に着ているものをお借りして撮影に臨ませていただいたので、すごく貴重な経験だなと思いました。“瞳のプロフェッショナル”な感じが出てたらいいなと思います。
――コンタクトを着用されている道枝さんがコンタクトデビューした時の思い出は？
コンタクトを初めてつけた時の感動はすごく覚えています。僕は小学校6年生から（コンタクトを）使っているんですけど、事務所に入ったのも小学校6年生だったので、そのタイミングでコンタクトに変えました。最初はまだ（コンタクトを）つけるのに慣れていなくて、なかなかつけられず、家の洗面台で頑張ってつけて、集合時間に20?30分遅れた、という思い出があります。コンタクトを初めてつけた時に「こんなにも見えるんだ！」と感動したのは覚えています。その感動を味わいたくて「また明日も早くコンタクトをつけたい！」と、コンタクトをつけるのが楽しみでした。本当に感動すると思うので、ぜひともそういう時は相談してください。
――カラーコンタクトレンズをつけられたことはありますか？
カラコン（をつけたことは）あります。去年のアリーナツアーの時にカラコンで出てみたりとか。普段とまた違った雰囲気を出せるのもありますし、ファンの方々がすごく喜んでくださるので、つけがいがあるな、という感じですね。
――道枝さんがこの春、新しく始めたい趣味など「〇〇デビュー」してみたいことは？
マネージャーさんとカメラを買おうかという話をしています。僕のインスタグラム（の写真）は携帯のカメラで撮ることが多いので、カメラを使ってオフショットを撮れたら新鮮味があっていいんじゃないかと。カメラマンデビュー…？マネージャーさんにカメラマンになってもらって、僕は被写体として居るだけなんですけど（笑）。「カメラデビュー」をしてみようかなと思います。
――CMで「寄り添いすぎる瞳のプロフェッショナル（※1）」を演じていましたが、道枝さんご自身が誰かに寄り添ってもらってうれしかったことは？
（所属グループである「なにわ男子」の）メンバーの大西流星くんが、僕がドラマで忙しくて本当に大変な撮影があった時に、「みっちー大丈夫？忙しくない？大変じゃない？」と言ってくれたのがすごくうれしかったです。メンバーの温かさをすごく感じました。普段の話の流れで言ってくれたことで、よりリラックスできたし安心できて、何気なく寄り添ってくれたのがうれしかったです。メンバーの存在がありがたいです。
※1 コンタクトレンズに関する疑問や不安を、専門知識を持ったスタッフが丁寧にサポートします。
