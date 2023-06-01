『ピクサーの世界展』3月20日開幕 SPサポーターに風間俊介「楽しみ！」
世界7カ国9都市を巡回し、累計350万人以上を動員してきた没入型イベント『ピクサーの世界展』が、2026年3月20日から東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoで開催される。本日2月20日午前10時から前売券の販売もスタート。スペシャルサポーターには、芸能界きってのディズニーファンとして知られる風間俊介が就任した。
【別カット】『モンスターズ・インク』の世界にも！
本展は、ピクサー・アニメーション・スタジオ作品の世界を圧倒的なスケールで再現し、来場者が物語の主人公になりきれる体験型イベント。「Mundo Pixar Experience」としてスペイン・バルセロナ、ブラジル・リオデジャネイロ、韓国・ソウル、イギリス・ロンドンなどを巡回し、世界的ヒットを記録してきた。
会場には『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』など近年の話題作まで、24以上の等身大キャラクターが登場。映画の世界から飛び出したリアルなセットの中で写真撮影も可能で、360度広がる空間演出によって“作品に包まれる”没入体験が味わえる。
スペシャルサポーターに就任した風間俊介は「この『ピクサーの世界展』がブラジルでやっていたときから、いつか日本に来ないかなと思っていました」とコメント。「ピクサー作品の世界が360度、自分が目を向けていないときも後ろにも広がっているという…この作品に包まれる体験が特に楽しみです」と期待を語る。
さらに「ただの記念写真ではなくて、その世界で過ごしているときの写真が撮れるっていうのが、今回の本当にすごいところだと思います」と魅力を強調。「僕の役割は、皆さんと一緒に“この展示が本当にすごかった”と、たくさんの人に広めること」と意気込みを見せた。
