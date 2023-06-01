二宮和也、家計簿管理で生活を“見える化”「シンプルにして良かった」 賀来賢人とCMで4年ぶりに共演
5人組グループ・嵐の二宮和也と俳優の賀来賢人が、20日から放送される『ahamo』新テレビCM第2弾「シンプる？ニノ×カク」篇に出演する。今回、CM楽曲にあわせたキャッチーなダンスを通じて、同社のシンプルで明快なサービスの世界観を表現。メイキング映像やインタビュー映像に加えて、新テレビCM第1弾に出演中のアイナ・ジ・エンドとCocomiから届いた質問に、二宮と賀来が答える様子も公開する。
【全身ショット】お似合いすぎる…大将の衣装で登場した二宮和也
複雑なモニュメントの前で会話する二宮と賀来が、今回のCM楽曲にあわせて、複雑な世界の“もやもや感”から解放された晴れやかな様子が見どころに。2人の息の合った自然な掛け合いを通じて、ahamoの「複雑な割引条件なし」というシンプルさを伝える。
「シンプる？」のキャッチフレーズと軽やかな首振りダンスが印象的で、通信プラン選びのわずらわしさからの解放感と安心感を想起させる。リズムにあわせて息の合ったダンスをしながら「ニノってる？」「カクってる？」「何カクってるって？」という楽しげな掛け合いが、シンプルで明快なプラン内容の魅力を訴求する。
2022年4月期の日曜劇場ドラマ『マイファミリー』ぶりの共演となる二宮と賀来は、それぞれ明るいあいさつとともに現場入り。カメラが回り始めると真剣な表情で撮影の準備を進め、音声収録の際には息のそろった「30GB 2970円、ahamo！」など、プロ意識の高さがうかがえた。その一方で、撮影の合間には2人で談笑する姿や、スタッフへの気遣いを見せる様子など、常に笑い声のあふれる温かい現場となった。アイナ、Cocomiから届いた質問に答える優しい姿にも注目だ。
■二宮和也＆賀来賢人インタビューコメント
――本日の撮影のご感想や印象的だったシーンをお聞かせください。
二宮：お話をいただいた時点で知っていましたが、賀来ちゃんと一緒にやるのが連ドラ以来なのでうれしかったです。賀来ちゃんに会えるんだというのがすごくうれしくて、撮影も快調に進んで良かったです。うれしかったです。
賀来：本当に2〜3年ぶりぐらいです。でも相変わらず楽しいお話をさせていただきました。世の中の仕組みについて二宮さんにいろいろと。だいたい知っているので。
――ahamoは30GB、2970円という複雑な割引条件なしのシンプルな設定となっていることで、悩まずに決められるのが魅力です。このプランについて率直な感想をお聞かせください。
二宮：誰もが一回やってみたいプランではありますよね。これで良かったらもう考えなくていいわけですから。生きていく中で結構大きな悩みじゃないですか。スマートフォンがないといけない生活がほとんどの中で、その大部分である料金設定を考えなくていいというのは、人生の中で割と大きなストレスが一つなくなるんじゃないかと思います。
――「シンプる？」というコピーが印象的です。お二人が最近シンプルにして良かったと感じたものやことはありますか？
二宮：いろいろな家計簿的なものを付けるようにして、それを一括で管理できるようにしてみたら、良かったなと思うことがいっぱいあります。自分の生活が見えるようになって、シンプルにして良かったなと思います。
賀来：毎年年末に超断捨離をするようにしています。今2年目ですが、社員も増えて、いらない服を「欲しい人？」と配るキャンペーンをしています。でも趣旨が変わってきて、欲しい人用に買ってしまったりして（笑）。だからもうよく分からなくなってしまって、趣旨が。それでもクローゼットは着実にシンプルになっています。入り切る分は決めているので、余った分は必ずあげています。
――ahamoは海外でも特別な手続きや追加料金なしでそのまま利用できるシンプルさが特徴です。海外でスマホを使う時に驚いた経験はありますか？
二宮：トラブルがないように念入りに調べたり、教えてもらったりしています。だからビクビクしながら持っています。それを考えなくていいのはありがたいですよね。
賀来：僕も毎回焦って、マネージャーにやってもらったりしています。そこがスムーズになるのは、大きなストレス軽減ですよね。
――今回のCMでは「ahamo ahamo ダンス」を踊っていただきました。シンプルで自由でいられたらいいなと思う瞬間はありますか？
二宮：常にですね。年を重ねるとシンプルでいることの難しさや怖さも感じます。でもやっぱりシンプルは自由の象徴だと思うので、憧れます。
賀来：大人になるほどいろいろ考えてしまいますよね。子どもはすごくシンプルで自由。経験は増えていくものですが、柔軟さを持ち続けたいです。
――最後に、視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
二宮：今回のCMを通じてahamoのシンプルさを表現しました。複雑なことに疲れた時は「シンプる？」という言葉を思い出してもらえたらうれしいです。
賀来：ahamoのようにシンプルで分かりやすいものが一番使いやすいと思います。ぜひこのCMを通じて、そのシンプルさを体験していただけたらうれしいです。
