日本テレビ、NetflixとタッグでWBC特番など全9番組放送【一覧】
日本テレビでは、全47試合独占ライブ配信するNetflixとタッグを組み、3月5日から18日まで「ワールドベースボールクラシック開幕特番」「ワールドベースボールクラシック詳報」など、全9番組を放送する。
【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手
連日のニュース・情報番組でも大会を盛り上げ、渡辺謙＆二宮和也、元代表選手も続々、出演予定となっている。
ほか、「ZIP!」「news zero」「Going！Sports&News」などニュース・情報番組でも連日、特別コーナーを設けて、詳しく伝えていく。
＜放送枠＞
3/5(木)19:00-21:00 ワールドベースボールクラシック開幕特番 世界一受けたい授業
3/7(土)8:25-9:25 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvsチャイニーズ・タイペイ
3/8(日)9:25-10:25 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvs韓国
3/9(月)22:00-23:00 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvsオーストラリア
3/11(水)19:00-21:00 ワールドベースボールクラシック詳報！侍ジャパンvsチェコ
3/13(金)19:00-20:54 人生が変わる1分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編
3/15(日)18:00-18:55 ワールドベースボールクラシック詳報！準々決勝
※3/16(月)or17(火)22:00-23:00ワールドベースボールクラシック詳報！準決勝
3/18(水)19:00-20:00 ワールドベースボールクラシック詳報！決勝
※は、準決勝の試合日程により放送日が決定
地上波放送後、Netflixでも配信
TVerにてリアルタイム配信・見逃し配信も実施
