「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、韓国７−１０カナダ」（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

世界チームランク３位の韓国は同１位のカナダに敗れ、通算５勝４敗の５位で銀メダルを獲得した１８年平昌五輪以来２大会ぶりの４強入りを逃した。

最終戦を前にプレーオフ圏内の３位タイだったが、５位に転落。無念の敗退に、選手たちは抱き合いながら涙に暮れた。試合後、スキップのキム・ウンジは「落胆しています。まだ感情が渦巻いていて、辛いです」とうつむき、「４失点してしまったのは残念。まだまだ戦いたかったが、今大会最後の試合になってしまって悲しい」と、悪夢の第６エンドを振り返った。リードで透明感美女として日本でも「ほんまにきれい」、「めっちゃ美人やん」と注目を集めたソル・イェウンは「チームのパフォーマンスは発揮でした。後悔はありません」と、前を向いた。

ＳＮＳでは「カナダに食らい付く韓国代表の姿はかっこよかった」、「絵になるチームだった」、「美女軍団ダメだったか」との声が寄せられていた。

今回は１８年平昌五輪、２２年北京五輪代表で日本でもお馴染みだった“メガネ先輩”キム・ウンジョンのチームではなく、１４年ソチ五輪代表だったキム・ウンジスウェーデン、スイスが準決勝進出を決めた中で、同じ３敗のカナダとの突破をかけた一戦に臨んだ。第２エンドに１点スチールを許した後、第３エンドに３点のビッグエンドを作り逆転に成功。前半を４−４で折り返した。しかし、第６エンドに悪夢が待っていた。不利な先攻で中央をカナダの石で固められると、スキップ・キムウンジのショットが決まりきらず、カナダに最後のドローを冷静に決められて大量４失点。呆然とした表情を浮かべた。第９エンドに２点を奪い追いすがったが、そのままカナダに振り切られた。