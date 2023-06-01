ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３８５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式19日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 49277.22（-385.44 -0.78%）
ナスダック 22636.14（-117.49 -0.52%）
CME日経平均先物 56880（大証終比：-680 -1.20%）
欧州株式19日終値
英FT100 10627.04（-59.14 -0.55%）
独DAX 25043.57（-234.64 -0.93%）
仏CAC40 8398.78（-30.25 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.464（+0.004）
10年債 4.075（-0.008）
30年債 4.709（+0.003）
期待インフレ率 2.302（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.743（+0.004）
英 国 4.368（-0.006）
カナダ 3.234（+0.004）
豪 州 4.784（+0.060）
日 本 2.140（+0.003）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.48（+1.29 +1.98%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5005.60（-3.90 -0.08%）
ビットコイン（ドル）
66442.38（+137.03 +0.21%）
（円建・参考値）
1029万5911円（+21234 +0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
