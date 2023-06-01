NY株式19日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　49277.22（-385.44　-0.78%）
ナスダック　　　22636.14（-117.49　-0.52%）
CME日経平均先物　56880（大証終比：-680　-1.20%）

欧州株式19日終値
英FT100　 10627.04（-59.14　-0.55%）
独DAX　 25043.57（-234.64　-0.93%）
仏CAC40　 8398.78（-30.25　-0.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.464（+0.004）
10年債　 　4.075（-0.008）
30年債　 　4.709（+0.003）
期待インフレ率　 　2.302（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.743（+0.004）
英　国　　4.368（-0.006）
カナダ　　3.234（+0.004）
豪　州　　4.784（+0.060）
日　本　　2.140（+0.003）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.48（+1.29　+1.98%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5005.60（-3.90　-0.08%）

ビットコイン（ドル）
66442.38（+137.03　+0.21%）
（円建・参考値）
1029万5911円（+21234　+0.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ