インスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。前回2022年北京五輪のフィギュアスケートで当時17歳ながら金メダルを獲得した前回女王も現地入り。女子フリーが行われる19日（日本時間20日）、インスタグラムで公開された最新情報に視線が集まっている。

ミラノの街を観光していた。サングラスを額に上げ、笑顔でセルフィーにおさまっていたのはアンナ・シェルバコワ（ロシア）。ミラノ大聖堂などを訪問し、同じく現地入りしている元世界女王のエリザベータ・トゥクタミシェワさんとの2ショットなどが添えられた。

日本時間20日に更新されたインタグラム投稿に「ミラノにようこそ」と記し、滞在中のオフショットを公開すると、続々と反響が寄せられている。

「女王のお出ましだ」

「ゴージャスなアニャ」

「私たちの美しい五輪チャンピオン」

「真の美」

「あなたの笑顔が見られてなんと嬉しいことか」

「完璧だ」

「氷上の女王がイタリアに到着」

「私の美しい氷上クイーン。あなたのことがとっても恋しい」

シェルバコワは今大会には不参加。ロシア勢は、北京五輪閉幕直後に始まったウクライナ侵攻による制裁で、国としての参加が認められていない。一部ロシア選手は「中立選手」（AIN）として出場している。



（THE ANSWER編集部）