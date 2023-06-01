◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックフィギュアスケート女子シングル フリー(大会14日目/現地19日)

試合前の練習が行われ、日本代表の坂本花織選手、中井亜美選手、千葉百音選手の3人が、調整を行いました。

日本勢で最初に登場した千葉百音選手(ショート4位)は、3連続ジャンプや3回転ジャンプなど全て成功。しなやかでダイナミックなステップシークエンスやスピンなどのエレメンツも決め、通し練習を終えた後は落ち着いた表情を見せました。

坂本花織選手(ショート2位)は、一つひとつの動きを確かめるようにゆったりとした動作で滑り始めますが、途中からギアを上げ躍動感あふれるステップや表現力の高さを見せます。そして連続ジャンプなども決め、安定感のある演技を披露。最後のポーズを決めた後には余裕を感じる柔らかい表情も時折見せました。

最後に登場した中井亜美選手(ショート1位)は、最初から伸びやかな動きで演技を進めていきます。そしてトリプルアクセルは両足着地となりますが、その後の連続ジャンプは何度も成功。通しの練習を終えると、トリプルアクセルを入念に確認する様子が見られました。1度目は転倒しますが、さらにそこから何度も動きを確認。再び挑むと今度は着地をきっちり決め、いい形で練習を終えてリンクをあとにしました。