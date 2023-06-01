フィギュアスケート女子の元世界女王で昨年１１月に現役引退したエリザベータ・トゥクタミシェワさん（２９）が、女子でロシアから個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場しているアデリア・ペトロシャン（１８）がフリー（１９日＝日本時間１９日）で大技を決めると断言した。

トゥクタミシェワさんはロシアテレビ局のリポーターとしてミラノ・コルティナ五輪を取材しており、１６日に行われたペトロシャンの練習も視察しており、現在の状況を把握している。

運命のフリーを前に、トゥクタミシェワさんはロシア紙「オッコ」で展望を熱弁。ペトロシャンが大技を決めて逆転メダルに期待を寄せた。

直前の練習を視察したことを踏まえて「昨日の練習は少し苦戦していました。３回転ジャンプは問題なかったのですが、４回転トーループへの試みが多かったようです。しかし、アデリアは真のファイターらしく最後まで自分を奮い立たせ、最後の１分で見事な４回転トーループを着氷しました」と大技の成功に手応えを得ていると明らかにした。

そして「フリースケーティングではどんな展開を見せてくれるのか楽しみです。午前のセッションの後、コーチ陣が最も効果的な戦略を決定し、選手と話し合うことになるでしょう。彼女も何をすべきか分かっているはずです」とペトロシャンの演技が成功すると力強く太鼓判を押した。

レジェンドの言葉通り、ペトロシャンが世界を震撼させる演技を見せるか。