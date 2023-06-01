前日発表の最新のＦＯＭＣ議事録は、トランプ政権がドル安を容認している可能性を示唆する内容となった。アナリストがレポートで見方を示した。



議事録では、ＮＹ連銀が先月、米財務省に代わってドル円のレートをチェックしていたことが確認された。同アナリストは、この動きはドル円が１６０円を持続的に上回らないようにしたいという、米国と日本の双方に共通する意向を反映していると指摘する。



さらに、ＦＲＢが利下げを進める一方で日銀が利上げを行っていることも相まって、１５６－１５８円の水準では資産運用会社によるドル売りへの関心が高まる可能性があると述べた。



USD/JPY 154.97 EUR/USD 1.1763 GBP/USD 1.3443



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

