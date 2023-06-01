ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３４１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式19日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均 49320.94（-341.72 -0.69%）
ナスダック 22660.64（-92.99 -0.41%）
CME日経平均先物 56935（大証終比：-625 -1.10%）
欧州株式19日終値
英FT100 10627.04（-59.14 -0.55%）
独DAX 25043.57（-234.64 -0.93%）
仏CAC40 8398.78（-30.25 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.464（+0.004）
10年債 4.081（-0.002）
30年債 4.711（+0.005）
期待インフレ率 2.295（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.743（+0.004）
英 国 4.368（-0.006）
カナダ 3.235（+0.005）
豪 州 4.784（+0.060）
日 本 2.140（+0.003）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.78（+1.59 +2.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5015.00（+5.50 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
66388.81（+83.46 +0.13%）
（円建・参考値）
1028万9602円（+12935 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49320.94（-341.72 -0.69%）
ナスダック 22660.64（-92.99 -0.41%）
CME日経平均先物 56935（大証終比：-625 -1.10%）
欧州株式19日終値
英FT100 10627.04（-59.14 -0.55%）
独DAX 25043.57（-234.64 -0.93%）
仏CAC40 8398.78（-30.25 -0.36%）
米国債利回り
2年債 3.464（+0.004）
10年債 4.081（-0.002）
30年債 4.711（+0.005）
期待インフレ率 2.295（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.743（+0.004）
英 国 4.368（-0.006）
カナダ 3.235（+0.005）
豪 州 4.784（+0.060）
日 本 2.140（+0.003）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.78（+1.59 +2.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5015.00（+5.50 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
66388.81（+83.46 +0.13%）
（円建・参考値）
1028万9602円（+12935 +0.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ