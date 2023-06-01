NY株式19日（NY時間12:08）（日本時間02:08）
ダウ平均　　　49320.94（-341.72　-0.69%）
ナスダック　　　22660.64（-92.99　-0.41%）
CME日経平均先物　56935（大証終比：-625　-1.10%）

欧州株式19日終値
英FT100　 10627.04（-59.14　-0.55%）
独DAX　 25043.57（-234.64　-0.93%）
仏CAC40　 8398.78（-30.25　-0.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.464（+0.004）
10年債　 　4.081（-0.002）
30年債　 　4.711（+0.005）
期待インフレ率　 　2.295（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.743（+0.004）
英　国　　4.368（-0.006）
カナダ　　3.235（+0.005）
豪　州　　4.784（+0.060）
日　本　　2.140（+0.003）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝66.78（+1.59　+2.44%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5015.00（+5.50　+0.11%）

ビットコイン（ドル）
66388.81（+83.46　+0.13%）
（円建・参考値）
1028万9602円（+12935　+0.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ