40・50代、【ハニーズ】でなに狙う？ 完売前に欲しいのは「上品ブラウス」

旬のデザインと手に取りやすいプライスで人気を集める【ハニーズ】。お値段以上の上品デザインが揃うラインナップの中から、今回は大人女性の装いに馴染みそうな落ち着いたブラウスをセレクトしました。一枚で華やぎを添えられるものから、スタイルアップが期待できるシルエットのものまで、幅広く使える優秀アイテムが揃っています。オン・オフ問わず活躍してくれそうなブラウスばかりなので、気になる人は完売前にチェックしてみて。

大人のフェミニンスタイルに！ ふんわりシルエットブラウス

【ハニーズ】「袖プリーツウォームブラウス」\2,480（税込・セール価格）

「裏起毛素材の裏地付きで、透けにくく寒い時期でも暖かな『Ｗａｒｍブラウス』シリーズ」（公式サイトより）から登場したこちらは、暖かさとデザイン性の高さを両立した優秀なアイテム。ガバッと着るだけで品よく決まり、首元のシャーリングやボリュームのあるふんわりとした袖が女性らしさを引き立てます。裾に向かってゆるやかに広がるラインのため、体型カバーも叶うかも。ジャケットを羽織ればオフィスに馴染み、デニムパンツに合わせれば抜け感のあるカジュアルスタイルに。幅広いシーンで活躍してくれそうです。

品よく華やぐ！ ボウタイブラウス

【ハニーズ】「ボウタイウォームブラウス」\2,480（税込・セール価格）

こちらも『Ｗａｒｍブラウス』シリーズから販売中の、寒い時期に心強い一枚。ボウタイにはメタルパーツがあしらわれ、アクセサリーいらずで華やぐデザインです。フォーマルな印象のジョーゼット生地が上品で、大人の洗練されたスタイルに重宝するかも。腰まわりはゆったりとしたシルエットで、体のラインを拾いにくそうなのも嬉しいポイント。デイリーに取り入れやすそうな優秀ブラウスです。

フリルブラウスで甘すぎない大人のフェミニンスタイル

【ハニーズ】「ラッフルフリルブラウス」\1,980（税込・セール価格）

「フリルは可愛いけど、派手には見せたくない……」そんな人にぜひチェックしてほしいのがこちらのブラウス。程よいボリュームのラッフルフリルと落ち着いたカラーが、大人のフェミニンスタイルにぴったりです。ジャケットのインナーとしても使えて、コーデに適度な華やかさを添えてくれそう。スカートと合わせて女性らしくまとめるのはもちろん、パンツと合わせて甘辛バランスを楽しむのもおすすめです。

抜け感 & 上品見え！ 優秀ペプラムブラウス

【ハニーズ】「ペプラムギャザーブラウス」\2,980（税込）

大人っぽくペプラムを着こなすなら、この一枚がぴったり。とろみのある素材が程よくリラクシーで、上品ながらも肩肘張らないスタイルに仕上がります。ギャザー切り替えが女性らしいシルエットをつくり、腰高 & 脚長効果も期待できるのが嬉しいところ。シンプルなボトムに合わせるだけで、きちんとした印象が演出できそうです。ボタンを開ければ羽織りとしても使えるので、一枚あればスタイリングの幅が広がりそう。気分やコーデに合わせて、自分らしい着こなしを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu