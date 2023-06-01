『日本アカデミー賞』話題賞に『ファーストキス1ST KISS』 俳優部門は松村北斗が受賞
3月13日に発表される、今回で49回目の開催を迎える“日本映画界最高の名誉” 『日本アカデミー賞』（グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて授賞式開催）において、『日本アカデミー賞 話題賞』作品部門に『ファーストキス1ST KISS』が､俳優部門で『ファーストキス1ST KISS』『秒速5センチメートル』で好演した松村北斗が選ばれた。
【画像】新人俳優賞受賞対象作品のビジュアル
1980年の「第3回日本アカデミー賞」から創設された同賞は、ニッポン放送の看板番組「オールナイトニッポン」リスナーの「今年、最も話題を集めた」と思われる「作品」と「俳優」を投票で決定するもので、歴史と伝統を誇る日本アカデミー賞全部門の中で一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞となっている。
選考対象作品は2025年1月1日から2025年12月31日までの期間に公開され、選考基準を満たした作品。（※詳細は日本アカデミー賞協会ホームページ参照）。この最終結果が19日のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）内で発表された。
なお、ニッポン放送では今年も日本アカデミー賞授賞式の模様を放送。各賞受賞者のスペシャルインタビューも交え、『オールナイトニッポン0(ZERO)〜第49回日本アカデミー賞スペシャル〜』として、3月13日深夜3時から全国ネットで届ける。
