◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 カーリング女子1次リーグ 日本9−6中国（2026年2月19日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は19日、最終戦で中国（同11位）と対戦。接戦の末、9―6で勝利し意地の2勝目を挙げた。日本は9試合を戦い2勝7敗で8位。思い描いた戦いはできなかったが、もがき苦しみながら初五輪を戦い抜いた。

勝利の瞬間から涙があふれだした。もがき苦しみ、勝利への重圧が一戦一戦膨らんでいった。セカンド・小谷優奈（27）は「やっぱりここに来るまでの道のり、自分たちが積み上げてきたものは正しかったっていうものもありますし、でも、ここに来て戦う難しさというのも改めて学んだので、目標はもちろんオリンピックの金メダルだったんですけど、そこに届かなったけど…ここで私たちがプレーできたってことはいい経験ですし、また先に向けて頑張る活力になると思います」と目を潤ませながらも冷静に今大会を分析した。

この日はショットが決まり、チームに勢いをもたらせた小谷。「まず自分が持っているもの全て出し切れたこともうれしいですし、チームとしても結果がちゃんとついてくるようなショットをつなぎ続けられたのがよかったと思います」とニッコリ。氷上での涙は「この試合が始まる前、どうしても勝ちたくて、その強い思いをみんなにぶつけてしまって…でも、どうしても勝ちたかったから…それをしっかりみんなが受け止めてくれて…応えてくれて…良いプレーを全員でつなぐことができて…のうれしかった涙です」と笑みを浮かべながらも、頬をポロポロと涙が伝った。

小谷と抱き合い涙したリザーブの小林未奈（23）は「この大会期間中、苦しい状況が続いていて、何回も私たちの中で話し合って、たくさん感情をぶつけてきたんですけど…最後、この試合はとにかく私たちが納得する形で、とにかく自信を持って戦っていこうという話をしていたので、本当に最後の一投までみんなが全力で魂を込めてショットを投げてつないでくれた」と目を細め「1試合出させてもらって、凄くオリンピックの緊張感とか難しさも感じましたし、それと同時に本当に楽しさっていうのも感じたので…。この悔しさと、もう1回オリンピックに戻ってきたいという思いが凄く強くなったので、また4年後に向けて全力で練習とトレーニングを続けていきたいなと思います」と言葉に力を込めた。