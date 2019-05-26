元プロテニス選手でスポーツキャスターの松岡修造が１９日、自身のインスタグラムを更新。イタリアで開催中のミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート会場で起きたハプニングと、それを救った警備員への感謝をつづった。

松岡は会場にあるテレビ中継場所で、得点を確認するために置いていた携帯電話が落下。特設の板とカバーの隙間に落ち、取るのが困難になってしまったという。

上からも下からも手が届かず、「磁石で釣る？吊るす？いや、３メートル近い。無理だ」と半ばあきらめかけたという松岡。「終わった…」、「僕の携帯が、暗闇で泣いているのが見える」と絶望的な状況だったことを明かした。

そんな中、隣にいた若い警備員に相談すると、言葉が十分通じない中でも必死に解決策を模索。警備員は横にある狭い隙間を発見し、「まるでパルクール選手。忍者のような身のこなし」で内部に入り込むと、約１分後、笑顔で松岡の携帯を手に戻ってきたという。

松岡は「僕にとって、オリンピックの舞台裏の金メダリストがいた」と感謝。「僕の失態を、前向きに受け止め、躊躇なく全力で行動してくれた若者。あの笑顔は、一生忘れない。感謝。ただただ感謝。心からありがとうございます」とつづり、最後は「グラッチェオリンピック」とイタリア語で感謝を表現した。