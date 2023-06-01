ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われる。日本勢が好発進した2日前のショートプログラム（SP）では、観客席で演技を見守る世界的歌姫の姿が映し出され、海外ファンの間でも話題となっている。

SPは中井亜美が78.71点で首位、坂本花織が77.23点で2位、千葉百音が74.00点で4位と好発進。70点超えが五輪史上最多9人となる超ハイレベルな氷上決戦を、世界的歌姫が見守っていた。

SP3位につけたアリサ・リウ（米国）の演技後、中継映像に映し出されたのは米国の歌手で女優のハリー・ベイリーだった。ディズニー映画『リトルマーメイド』実写版でアリエル役に抜擢され、世界的な人気を得た超大物。インスタグラムのフォロワーは906万人を誇る。

英国人俳優のレゲ＝ジャン・ペイジとリラックスした様子で観戦する姿が映し出されると、X上の海外ファンにも反響が広がった。

「ハリーとレゲ＝ジャン・ペイジが五輪で発見される」

「最高のかわいい天使」

「ハリーはなんて天使のような顔なの」

「2人ともとってもゴージャス」

「2人はとてもお似合いだな」

「彼女は可愛すぎる ワオ」

女子フリーは日本時間20日午前3時にスタート。同7時前に決着する。



