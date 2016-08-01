◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 カーリング女子1次リーグ 日本9−6中国（2026年2月19日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は19日、最終戦で中国（同11位）と対戦。接戦の末、9―6で勝利し意地の2勝目を挙げた。日本は9試合を戦い2勝7敗で8位。思い描いた戦いはできなかったが、もがき苦しみながら初五輪を戦い抜いた。

勝利の瞬間、サード・小野寺佳歩（34）が、リード・近江谷杏菜（36）が、セカンド・小谷優奈（27）が涙。そして、一人一人と笑顔で熱い抱擁を交わしたスキップ・吉村紗也香（34）の大きな瞳からも涙がこぼれた。

最後の最後、みんなでつかんだ2勝目。近江谷は目を潤ませながらも「このオリンピックに向けてみんなで積み上げてきたものを出すっていう意味では、やっぱりどんな状況であっても結果が出ると信じて、仲間と一緒に支え合いながらプレーするっていうのをずっと忘れずに今日はプレーできたかなと思います」と言葉をかみ締めた。

最後までどちらに転ぶか分からなかった大接戦。「プレーオフがなくなってから本当に厳しい状態が続いていたんですけども、全てを込めて今日の試合プレーしたいなって思ってプレーしました」とミラノ・コルティナ五輪最後の試合を振り返った。

16年ぶり2度目となった五輪の舞台。「やっぱり自分たちが経験してきたものっていうのは本当に全く違うものがあったので、それをしっかり出し切りたいなっていう大会ではあったんですけれども。やっぱり苦戦する部分も多くて、みんなでその都度話し合いながらここまで来て…目標としてた優勝には届かなかったんですけれども、やっぱり自分たちが最後、納得できるプレーができたかなと思うので、そこは前回とは違った点かなと思います」と何度もうなずいた。

スキップの吉村は、近江谷の言葉を聞き何度も涙を拭った。そして、金メダルという目標には届かない苦しい戦いも、この5人で戦い抜いた時間は「本当に幸せだった」と前を向いた。