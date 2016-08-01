◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が87・83点で、男女通じて同種目日本人初の金メダルを獲得した。19歳48日での金メダルは、19歳35日で98年長野大会ショートトラックスケート男子500メートルを制した西谷岳文に次ぐ冬季五輪の日本人2位の年少記録で、女子では最年少記録。ビッグエア王者の村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）は2冠を逃すも銅メダルを獲得した。

最終滑走者で尊敬するサドフスキシノットの得点がわずか0・35点及ばず金メダルが決まると、笑顔を保っていた深田は泣き崩れた。ライバルたちから勝利を称えるハグをされ、また涙。「本当にスノーボードをやってきて良かったなって、心から思えた」。夢見心地の気分から少し覚めると、味わったことのない幸せを感じた。

1回目は最初のジャンプで転倒したが、切り替えて臨んだ2回目。最初のレールから逆スタンスで跳び乗る難度の高い構成でつなぎ、3つのジャンプもまとめて85・70点で暫定首位に。3回目は最初のジャンプでスイッチバック1260に難度を上げて、このセクションは10点満点。更新できなければ結果的に3位相当だった持ち点を、2・13点上積みしたことが勝因だった。

13歳の春に出会い、たった30分の指導でジャンプの高さが2倍になったことを機に指導を受けるようになった佐藤康弘コーチ（51）は、この日も直前練習中に板が走らないと見るや、2つ用意していたルーティンから最善策を選択して伝授。特に最後に見せた爪先から抜ける2回転技は「あまり大会でやったことのない技だったが、板が走らないからこそ早く飛べる」と深田も見事に遂行。スタート直前まで寄り添った師匠に「やっさんのチームだったからこそ、ここまで来られたと思う」と感謝した。

男子金メダルで22歳の蘇翊鳴（ソ・ヨクメイ、中国）、3大会連続出場で24歳の岩渕麗楽と常に行動を共にする“チーム・ヤス”の末っ子。「きついことばかり。でも見習える先輩がいたから、ここまで来られた」と2人にも感謝した。岩渕も「めちゃくちゃワイルド。直感や感覚的なところが凄いので、ドーンと行ってしまう」と評する19歳の弾丸娘が苦手な種目で一気に世界一へ駆け上がった。

◇深田 茉莉（ふかだ・まり）2007年（平19）1月1日生まれ、愛知県みよし市出身の19歳。小1でスノーボードを始め、中2で本格的に競技を開始。22年全日本選手権で優勝し、同年12月のW杯で初出場初優勝。昨年3月の世界選手権で銅メダル（いずれもビッグエア）。W杯通算4勝。スタンスはレギュラー。通信制のS高出。家族は父・範生さん（57）、母・美帆さん（52）、双子の兄・姉、弟。性格は少し天然でおっちょこちょいだが、真面目で正義感が強い。1メートル58。