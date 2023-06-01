ミラノ・コルティナオリンピック™のカーリング女子の予選リーグ最終戦が日本時間19日に行われ、女子日本代表は中国に9ー6で勝利し通算2勝7敗で大会を終えた。大会を女子日本代表が振り返った。

スキップ・吉村紗也香（34）

スキップとして、本当に勝つことができなかったってところでは、申し訳なかったなって気持ちと…（泣）ここまで皆がついてきてくれたってところで、本当に感謝したいですし、ここまでたくさんの方々が応援してくれて、本当に支えてくださったので、ここでプレーできたことは嬉しく思います。

オリンピックで金メダルという目標を掲げて、ここまで頑張ってきて積み上げてきて、結果は思うような結果はありませんでしたけど、オリンピックの舞台を経験して、うまくいかないこともたくさんあって、その中でも皆でうまくショットをつなげようと、必死にもがいてはいたんですけど、最後はしっかり勝利することが出来て、最後は思いっきり戦えたんじゃないかなと思います。

結果として残せなかったのは本当に悔しいですけれども本当にこの舞台でみんなと戦えて本当に幸せな時間だったなっていうふうに思います。

サード・小野寺佳歩（34）

そうですね本当にもう大会を通じて苦しい展開が続いていて、もどかしく、本来の私たちはこんなんじゃないぞと。みんなで戦っている感覚があって、それは多分12年前に味わえなかった経験だったので、本当にみんなと苦しみながらも戦い切ることができて本当に幸せな時間でした。

（12年ぶり2回目の五輪について）そうですね。もう12年と聞くと結構な時間がたっているんですけど、でも本当にその12年かけて、もうすごいゆっくりではあるんですけど、少しでも成長した姿を両親も来てくれたので見せたかったですし、もう自分としては本当に最後もうフルで試合ができたことにすごくなんか嬉しく思いました。

Q. 同じ年の吉村選手と出られたというのはどうでしょう

いや本当にもう、なんか（吉村）さやと絶対オリンピック出ようねって言っててそれが叶って。でも、苦しい時間もあった中もあった中で、やっぱりオリンピックって素晴らしい場所なので、そんな素晴らしい場所にさやと出ることができて本当に良かったです。

リード・近江谷杏菜（36）

このオリンピックに向けてみんなで積み上げてきたものを出すっていう意味では、やっぱりどんな状況であっても結果が出ると信じて、仲間と一緒に支え合いながらプレーするっていうのをずっと忘れずに今日はプレーできたかなと思います。

Q16年ぶり2回目のオリンピックでした。1回目とは何か違いはありましたか

そうですねやっぱり自分たちが経験してきたものっていうのは本当に全く違うものがあったので、それをしっかり出し切りたいなっていう大会ではあったんですけれども、やっぱり苦戦する部分も多くてみんなでその都度その都度話し合いながら、ここまで来て、そうですね目標としていた優勝には届かなかったんですけれども、やっぱりあの自分たち最後、あの納得できるプレーができたかなと思うので、そこはあの前回とは違った点かなと思います。

セカンド・小谷優奈（27）

自分がもっているものをしっかり出し切れたことも嬉しいですし、チームとしても結果がちゃんとついてくるようなショットをつなぎ続けられたことがよかった。

Q今日の涙はどんな涙？

この試合が始まる前、どうしても勝ちたくて、その強い思いをみんなにぶつけてしまって。でもどうしても勝ちたかった。でもそれにみんながしっかり受け止めてくれて、応えてくれて、いいプレーを全員でつなぐことができて、嬉しかった涙です。

Qこの五輪の経験、自身のキャリアにおいてどのような影響？

ここにくるまでの道のり、自分たちが積み上げてきたものは正しかったっていうものもある。ここにきて、戦う難しさも改めて学んだので、目標はもちろんオリンピック金メダルだったんですけど、そこに届かなかった。けど、私たちはここでプレーできたというのはいい経験ですし、先に向けて頑張る活力になると思います。

フィフス・小林未奈（23）

この大会期間中、苦しい状況が続いていて、何回も私たちの中でも話し合って、たくさん感情をぶつけてきたんですけど、最後の試合は私たちが納得する形で、自信を持って戦っていこうっていう話をしていたので、最後の一投まで、みんなが全力で魂込めて、ショットをつないでくれたので、感謝の思いでみていました。

Ｑ.1試合出場しました、これからどんな選手になりたい

1試合出させてもらって、五輪の緊張感、難しさも感じたので、それと同時に楽しさも感じたので、この悔しさ、もう一回オリンピックに戻ってきたいという思いが強くなったので、また4年後に向けて全力で練習とトレーニングを続けていきたいと思います。