◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

深田が中2の春、当時の練習拠点だった愛知クエストに佐藤コーチが来場すると聞きつけた父・範生さん（57）は娘を連れ出した。30分の指導でジャンプの高さが倍になったのを目の当たりにし「この人しかいない」と預ける覚悟を固めた。中学卒業までは、週末ごとに愛知から練習拠点の埼玉クエストまで車で送り迎え。一番大きなジャンプ台の年間パスを無断で購入したところ「何で買ったの？と怒られた。それくらい最初は度胸がなかった」と懐かしむ。

佐藤コーチが年端も行かぬ子供を預かる上で重視するのが、「僕と選手と親御さんの三角関係」だという。選手やコーチだけに意欲があっても、親の理解や情熱がなければ、どこかで頭打ちになる。その点で範生さんの覚悟は群を抜いていた。

多い年で年間1000万円以上かかる遠征費やコーチ代を工面するため「保険や定期、いろんなものを解約した」。遠征では時間を最大限に有効活用するため、前日に国際航空券の購入を求められることもざら。それでも「うちとしては神様、仏様、佐藤様」と信じ、愛娘は期待に応えた。

深田も「4人きょうだいで自分が一番親のお金を使ってきたのに、純粋に応援してくれた」と感謝。日本で見守った範生さんにも、その言葉は届いているに違いない。