日経225先物：20日2時＝630円安、5万6930円
20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比630円安の5万6930円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては537.83円安。出来高は7228枚となっている。
TOPIX先物期近は3820ポイントと前日比34.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56930 -630 7228
日経225mini 56920 -640 172846
TOPIX先物 3820 -34.5 10637
JPX日経400先物 34540 -300 749
グロース指数先物 747 -4 620
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3820ポイントと前日比34.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.09ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56930 -630 7228
日経225mini 56920 -640 172846
TOPIX先物 3820 -34.5 10637
JPX日経400先物 34540 -300 749
グロース指数先物 747 -4 620
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース