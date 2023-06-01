　20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比630円安の5万6930円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては537.83円安。出来高は7228枚となっている。

　TOPIX先物期近は3820ポイントと前日比34.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.09ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56930　　　　　-630　　　　7228
日経225mini 　　　　　　 56920　　　　　-640　　　172846
TOPIX先物 　　　　　　　　3820　　　　 -34.5　　　 10637
JPX日経400先物　　　　　 34540　　　　　-300　　　　 749
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　-4　　　　 620
東証REIT指数先物　　売買不成立

