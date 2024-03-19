◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

逆転を期した最終3回目。鬼の形相で滑りきった村瀬は、2冠を確信したように何度もガッツポーズを繰り返した。得点を待つ間も表情を崩さない。だが85・80点で暫定2位。ゴーグルの奥の目は泳ぎ、現実を受け止められないままライバルたちのハグを受けると、自然と涙がこぼれた。

「最高のランをやりきった感じはあった。金メダル獲れたかなって思ったんですけど。期待に応えられなかったことが一番悔しい」

金メダルとはわずか2・03点差。各10点満点の6つのセクションと、40点満点の構成点で採点されるスロープスタイル。セクションは軒並み8点以上で3つのジャンプの回転数も全て深田を上回ったが、一つ目のレールでわずかに下りるのが早く、4・70点と辛口評価。「3点、4点も引くかな？という感じで…」と後悔先にたたずの思いを吐露した。

冬季五輪で日本人初の個人種目2冠を逃した無念は大きかった。だがメダリスト会見で深田から「みんなが技を上げているのは、心椛ちゃんが先陣を切ってやってくれているから。凄くいい先輩」と称えられた。13歳で冬季Xゲームを制し、17歳で迎えた北京五輪でビッグエア日本人初の銅メダル。今年1月には世界の女子で初の4回転半技に成功するなど、常に先頭で競技レベルを引き上げてきた事実は色あせない。

深田の金メダルが決まった瞬間、グッと涙をのみ込み、笑顔で祝福した村瀬。輪が解けるとまた涙し、「4年後は金、金を獲って日本に笑顔で帰りたい」と固く誓った。

◇村瀬 心椛（むらせ・ここも）2004年（平16）11月7日生まれ、岐阜市出身の21歳。4歳でスノーボードを始め、13歳で18年5月のXゲームのビッグエア（BA）で初出場初優勝。22年北京五輪BAで冬季五輪の日本女子最年少メダルとなる銅メダルを獲得。昨年3月世界選手権BAで金メダル、スロープスタイルで銀メダルを獲得し、今大会はBAで金メダルを獲得。W杯通算8勝。スタンスはレギュラー。岐阜第一高出。家族は両親と妹で強化選手の由徠（ゆら）。1メートル55。