【担当記者総括】スノーボードのスロープスタイル、ビッグエアとハーフパイプの3種目は、今大会で金4個を含む9個のメダルを獲得し、新たなお家芸の地位を確立した。ビッグエア男女、スロープスタイル女子は史上初の金で、ハーフパイプ男子でも平野歩に代わり戸塚が日本勢として連覇。22年北京大会の3個から一気に3倍となった。

スロープスタイル・ビッグエア代表の西田崇ヘッドコーチは、躍進の要因に「担当コーチ制」と「バイオメカニクス」を挙げた。前者は深田なら佐藤コーチ、村瀬なら稲村樹コーチ、木俣なら西田コーチで、年間を通じて同じコーチが担当することで、きめ細かくブレのない指導が実現。大会ではコーチミーティングで情報共有して戦略を練る。今回もコースや気象条件を考慮して技を選択しメダル量産につながった。

後者についても「今までは古い感覚だけでコーチングしてきたのを、データに基づいて指導している」と科学的な知見を導入。技の高回転化が進む中、測圧センサーを使って選手個々の癖などをデータ化し、指導や修正を図って技の幅や完成度を上げてきたという。

昨夏にはハーフパイプの形状を模した屋外練習施設が埼玉県にオープンし、オフシーズンの練習環境は今や世界屈指。海外の強豪選手も訪れ、若手がトップ選手の間近で練習できる。メダルを獲得した8人中5人が五輪初出場。相乗効果が続けば4年後はさらなる活躍が期待できる。（スノーボード担当・阿部 令）