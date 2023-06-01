◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１９日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子１５００メートルが行われ、日本記録保持者の山田和哉（ウェルネット）は１分４５秒５３で１２位だった。引退した兄・将矢さんの思いを背負い臨んだ初の五輪。今大会は３種目に出場した。レースを終え、「パシュート（団体追い抜き）や１０００（メートル）と比べて自分らしいいいいレースはできた。タイム自体はまだまだという思いはある」と振り返った。団体追い抜きの練習中に転倒し、左臀部にけがを抱えながらのスタートになったという。

３歳の時、５歳上の兄・将矢さんの影響で競技を始めた。２３年ワールドユニバーシティーゲームズでは４種目でメダルを獲得した。２３〜２４年シーズンには１０００メートル、１５００メートルでＷ杯の表彰台に立つなど、徐々に世界でも上位に食い込むようになった。

今季Ｗ杯では１５００メートルで日本記録を更新。勢いに乗り、昨年末の全日本選手権１０００メートルを大会記録で制し、悲願の五輪切符を手にした。将矢さんは代表権を獲得できず、現役引退を表明。山田は「出られなかった人たちの思いも背負って、全部の種目で全力でメダルを取りにいきたい」と涙ながらに目標を語っていた。

初の五輪を迎え、公式練習では記念撮影を楽しむ姿もあった。楽しむことを優先し、開会式では跳びはねながら、充実している様子も見せていた。個人、団体合計で３種目に出場。「どちらもおろそかにしないように。全力で取り組んでいければ」と語っていた。

◆山田 和哉（やまだ・かずや）２００１年９月２７日、北海道帯広市出身。２４歳。３歳の時、兄・将矢三の影響で競技を始める。２３年１月、ワールドユニバーシティーゲームズ４種目でメダルを獲得。２３年Ｗ杯１０００メートル、１５００メートルで３位。趣味はポケモンカード、料理。１８１センチ。