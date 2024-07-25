◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 カーリング女子1次リーグ 日本9−6中国（2026年2月19日 コルティナ・カーリング競技場）

1次リーグ（L）敗退が決まっている日本代表フォルティウス（世界ランク5位）は19日、最終戦で中国（同11位）と対戦。接戦の末、9―6で勝利し意地の2勝目を挙げた。日本は9試合を戦い2勝7敗で8位。思い描いた戦いはできなかったが、もがき苦しみながら初五輪を戦い抜いた。

勝利の瞬間、サード・小野寺佳歩（34）が、リード・近江谷杏菜（36）が、セカンド・小谷優奈（27）が涙。そして、一人一人と笑顔で熱い抱擁を交わしたスキップ・吉村紗也香（34）の大きな瞳からも涙がこぼれた。最後の最後でつかんだ2勝目。小野寺は「オリンピックという素晴らしい場所に紗也と出ることができて良かったです」と目を潤ませながら笑顔で話すと、吉村は横で涙が止まらなかった。

そして、今大会を振り返った吉村。「はい。あの…スキップとして…本当に…勝つことができなかったっていうところでは、本当に…なんか申し訳なかったなという気持ちと…」。何度も何度もこぼれ落ちる涙を拭いながら「本当にオリンピックで金メダルっていう目標を掲げてここまでみんなで頑張って積み上げてきて…結果は思うような結果にはなりませんでしたけれども、本当にオリンピックの舞台を経験して、やっぱりうまくいかないこともたくさんあって。でもその中でもみんなでうまくショットをつなげようと必死にもがいてはいたんですけれども、うまくこう…最後はしっかり勝利することができて、最後は本当に思いっきり戦えたんじゃないかなって思います。結果として残せなかったのは本当に悔しいですけれども、本当に…この舞台でみんなと戦えて…本当に幸せな時間だったなっていうふうに思います」と声を震わせた。

第1エンド（E）は中国がブラックエンドとし、第2エンドは日本が終始優勢に進め1点を取らせる形で終了。後攻となった日本は、第3エンドで吉村が微妙なタッチが要求される中でダブルテイクアウトをしっかりと決め逆転の2点を奪った。勢いに乗った日本は第4エンドも先攻ながら先手先手で中国に苦しい状況をつくり続け、2点のスチールに成功。4―1とリードを3点に広げた。だが、第5エンドは3点を許す。4―4の同点で折り返した。

後攻スタートの日本。第6〜8エンドまで1点を取り合うしびれる展開となった。そして、6―6で迎えた第9エンド。ラストショットで先攻の吉村がナイスショットを見せたが、中国はその時点で日本に1点を献上する作戦に切り替え。どっちに転んでもおかしくない7―6。だが、最終第10エンドで見事にスチールを決め意地の2勝目をつかみ取った。連敗は5でストップ。2勝7敗の8位で五輪の戦いを終えた。