【カーリング女子】予選リーグ決着 日本は最終戦勝利で8位 準決勝進出はスウェーデン＆アメリカ＆スイス＆カナダ
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)
10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグは最終戦が行われました。
1勝7敗で最下位に沈んでいた日本（フォルティウス）は2勝6敗の中国と対戦。日本は0−1で迎えた3エンドに2点を奪い逆転。さらに続く4エンドには2点のスチールに成功。しかし5エンド、中国に3点を奪われ4−4。同点で前半を終えます。日本は6−6で迎えた9エンドにスチールを奪い勝ち越し。10エンドでもスチールを奪い9−6で勝利しました。
日本は2勝7敗で終了。中国、イタリアとは勝敗で並び、3チーム間の直接対決の勝利数も同じ。最後はDSC（ドローショットチャレンジ）で2チームを上回り、8位でオリンピックを終えました。
そして準決勝に進む4チームが決定。最終戦前にすでに準決勝進出を決めていたスウェーデンとスイスに加え、最終戦で勝利したアメリカとカナダが決定。韓国はカナダとの直接対決に敗れ予選敗退。最終戦まで可能性があったイギリスも予選敗退。3チーム間の直接対決の勝利数で、2位アメリカ、3位スイス、4位カナダとなっています。
【予選リーグSession12結果】
アメリカ 7−6 スイス
カナダ 10−7 韓国
日本 9−6 中国
イギリス 7−4 イタリア
【予選リーグ最終結果】★は準決勝進出
1位 スウェーデン 7勝2敗★
2位 アメリカ 6勝3敗★
3位 スイス 6勝3敗★
4位 カナダ 6勝3敗★
5位 韓国 5勝4敗
6位 イギリス 5勝4敗
7位 デンマーク 4勝5敗
8位 日本 2勝7敗 DSC27.513cm
9位 イタリア 2勝7敗 DSC34.719cm
10位 中国 2勝7敗 DSC41.206cm
12日 負 4−8 スウェーデン
12日 負 7−10 デンマーク
14日 勝 7−5 スイス
14日 負 4−7 アメリカ
15日 負 5−7 韓国
16日 負 6−9 カナダ
17日 負 6−8 イタリア
18日 負 3−9 イギリス
19日 勝 9−6 中国