◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグは最終戦が行われました。

1勝7敗で最下位に沈んでいた日本（フォルティウス）は2勝6敗の中国と対戦。日本は0−1で迎えた3エンドに2点を奪い逆転。さらに続く4エンドには2点のスチールに成功。しかし5エンド、中国に3点を奪われ4−4。同点で前半を終えます。日本は6−6で迎えた9エンドにスチールを奪い勝ち越し。10エンドでもスチールを奪い9−6で勝利しました。

日本は2勝7敗で終了。中国、イタリアとは勝敗で並び、3チーム間の直接対決の勝利数も同じ。最後はDSC（ドローショットチャレンジ）で2チームを上回り、8位でオリンピックを終えました。

そして準決勝に進む4チームが決定。最終戦前にすでに準決勝進出を決めていたスウェーデンとスイスに加え、最終戦で勝利したアメリカとカナダが決定。韓国はカナダとの直接対決に敗れ予選敗退。最終戦まで可能性があったイギリスも予選敗退。3チーム間の直接対決の勝利数で、2位アメリカ、3位スイス、4位カナダとなっています。

【予選リーグSession12結果】

アメリカ 7−6 スイス

カナダ 10−7 韓国

日本 9−6 中国

イギリス 7−4 イタリア

【予選リーグ最終結果】★は準決勝進出

1位 スウェーデン 7勝2敗★

2位 アメリカ 6勝3敗★

3位 スイス 6勝3敗★

4位 カナダ 6勝3敗★

5位 韓国 5勝4敗

6位 イギリス 5勝4敗

7位 デンマーク 4勝5敗

8位 日本 2勝7敗 DSC27.513cm

9位 イタリア 2勝7敗 DSC34.719cm

10位 中国 2勝7敗 DSC41.206cm

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4−8 スウェーデン12日 負 7−10 デンマーク14日 勝 7−5 スイス14日 負 4−7 アメリカ15日 負 5−7 韓国16日 負 6−9 カナダ17日 負 6−8 イタリア18日 負 3−9 イギリス19日 勝 9−6 中国