ACLEラウンド16の試合日程&KO時間が発表!! H&Aとも町田は火曜、神戸&広島は水曜開催に
アジアサッカー連盟(AFC)は19日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)の試合日程を発表した。ラウンド16はホーム&アウェーで実施。Jリーグからは東地区を勝ち抜いたFC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島が出場する。
東地区を首位で突破した町田は東地区8位の江原FC(韓国)と対戦。第1戦は3月3日、春川のソンガム・スポーツ・タウン・スタジアムで行われ、第2戦は同10日、ホームの町田GIONスタジアムで開催される。
東地区2位の神戸は同7位のFCソウル(韓国)と対戦。第1戦は3月4日、ソウルのワールドカップスタジアムで行われ、第2戦は11日、ノエビアスタジアム神戸で開催される。
東地区3位の広島は同6位のジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア)と対戦。第1戦は3月4日、ジョホール近郊のスルタン・イブラヒム・スタジアムで行われ、第2戦は11日、エディオンピースウイング広島で開催される。
いずれも2試合合計スコアで勝ち抜けば、4月中旬から下旬にかけてサウジアラビアのジッダで集中開催される準々決勝以降のファイナルステージに進む。
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】
[第1戦]
3月3日(火)
江原FC 19:00 町田
3月4日(水)
FCソウル 19:00 神戸
ジョホール 21:15 広島
[第2戦]
3月10日(火)
町田 19:00 江原FC
3月11日(水)
神戸 19:00 FCソウル
広島 19:00 ジョホール
※試合時間は日本時間
