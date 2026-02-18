「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本９−６中国」（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

すでに１次リーグ敗退が決まっている日本代表・フォルティウスは最終戦で中国に勝利し２勝目をマーク。通算２勝７敗の８位で夢舞台を終えた。

第１エンドはブランク、第２エンドに相手に１点を取らせると、第３エンド、吉村のダブルテークアウトが決まり、２点を奪った。さらに第４エンドに相手にプレッシャーをかけると、中国が最終投をミスし、２点スチール。主導権を握った。

しかし、第５エンドに吉村が終盤のショットを決めきれず、３失点。４−４で折り返した。

第６エンド１点を奪うと、第７エンドに２点を奪われてやや劣勢の展開となった。第８エンドに１点を奪い、第９エンドにスチールに成功。最終エンドも相手のミスが続き、２点スチールで決めた。苦しんだ吉村らの目には涙が浮かんだ。

試合後も涙は止まらず。「スキップとして勝つことができなかったっていうところでは本当に申し訳なかった気持ちですけど、ここまでみんながついてきてくれて、みんなに感謝したいですし、たくさんの方々が応援してくれて、支えてくださったので、本当にここでプレーできたことをうれしく思います」と言葉をかみしめ「本当に五輪で金メダルという目標を掲げて積み上げてきて、思うような結果にはならなかったですけど、本当に五輪の舞台を経験してうまくいかないこともたくさんあって、そんななかでもうまくショットをつなげようともがいていたんですけど。最後は思いっきり戦えた。ほんとうにたくさんの方に支えていただいて、この舞台でプレーで戦えた。あとは日本のカーラーの皆さんの分も背負って戦って、結果はうまくいきませんでしたけど、結果として残せなかったのは悔しいですけど、この舞台でみんなで戦えて幸せな時間だった」と、言葉を紡いだ。

日本はロコ・ソラーレが出場した１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルを獲得。３大会連続メダル、チームも「金メダル」の目標を掲げた中で、悔しい結果となった。吉村にとっては５度目の挑戦でたどり着いた夢舞台が終わりを迎えた。

◇カーリング女子日本代表の五輪成績（出場したチーム）

９８年長野五輪 ５位（全日本選抜）

０２年ソルトレークシティ五輪 ８位（シムソンズ）

０６年トリノ五輪 ７位（チーム青森）

１０年バンクーバー五輪 ８位（チーム青森）

１４年ソチ五輪 ５位（北海道銀行）

１８年平昌五輪 銅メダル（ＬＳ北見）

２２年北京五輪 銀メダル（ロコ・ソラーレ）